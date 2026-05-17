17 травня, 08:33
На Київщині прогриміли вибухи
Зранку в неділю, 17 травня, в Київській області прогриміли вибухи. У цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" оголосили в Броварському та Бориспільському районах області.
Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожі БпЛА на Чернігівщині, які рухаються курсом на Київщину.