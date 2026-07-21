На Київщині пролунали вибухи

Росія знову атакує Україну ударними дронами. У повітряному просторі Київської області зафіксували БпЛА.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Що відомо про вибухи?

У повітряному просторі Київщини станом на 19:01 21 липня зафіксовані БпЛА. Військова адміністрація зазначила, що сили ППО працюють по цілях.

Дотримуйтесь інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте у мережу роботу наших захисників,

– наголосили у Київській ОВА.

Також вони закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Що відомо про останні російські удари по Україні?

Вранці 21 липня російські війська атакували Суми, завдали серії ударів по житлових будинках, торгівельному центру та цивільній інфраструктурі. Під час ліквідації наслідків обстрілів окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які працювали на місці пожежі.

У понеділок, 20 липня військові країни-агресорки вперше завдали удару КАБом по Павлограду Дніпропетровської області, унаслідок чого загинули люди. Також відомо про постраждалих, серед них є діти.