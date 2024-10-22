Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Так писали про роботу ППО по "Шахедах".

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Вибухи на Київщині сьогодні 22 жовтня

Вибухи на Київщині чули близько опівночі. Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще 22:30. Через кілька хвилин Повітряні сили написали, що ворожі дрони на межі Київщини й Черкащини, курс західний.

Станом на 00:30 коментарів місцевої влади щодо вибухів не було. Додамо, відбій тривоги в Київській області оголосили о 00:35.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що ворожа атака на Україну триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.