У Києві пролунали вибухи, перед тим в області фіксували реактивні БпЛА

На Київщині зранку 11 вересня зафіксували рух російських безпілотників. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони, які намагаються знищити ворожі цілі.

Про це повідомили у Київській ОДА.

Що відомо про атаку?

О 09:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА на півдні області, який прямував у напрямку Обухова. Згодом, о 09:11, військові повідомили про реактивний дрон в районі Броварів, який рухався у напрямку Києва західним курсом.

Місцева влада наголосила, що в регіоні працюють сили ППО.

Близько 09:45 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Троєщині пролунали вибухи.

Мешканцям Київщини та Києва варто перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та не фіксувати роботу сил ЗСУ. Ситуація може змінюватися, тому важливо стежити за офіційними повідомленнями.

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Нагадаємо, унаслідок нічної атаки російських дронів у Києві 11 вересня зафіксували пошкодження житлового будинку. У Дніпровському районі столиці після влучання виникла пожежа у 9-поверхівці.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 8 людей. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки російського удару.

Вибухи у Києві пролунали близько 03:30, під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку столиці.

Також наслідки атаки зафіксували у Київській області – пошкоджень зазнали Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. Там повідомлялося про руйнування приватних будинків, транспортних засобів, складських і виробничих приміщень, ангару та ветеринарної клініки, а в Бучанському районі виникла пожежа на складах.