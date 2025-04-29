Відомо, що у регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА та Тимура Ткаченка.

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Київщина та Київ укотре під ударом "Шахедами"

В 0:11 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Київщини. Попередньо, "Шахеди" кількома групами з Чернігівщини.

В 0:48 Київська ОВА повідомила, що зафіксовано рух ворожих БпЛА й у регіоні працюють сили ППО. За даними Повітряних сил, "Шахеди" були півночі Київщини.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– наголосили в Київській ОВА.

За мить з'явилася інформація, що "Шахеди" летять у бік Києва. Загрозу підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. В 0:46 у Києві оголосили тривогу, і вже приблизно в 0:52 місцеві телеграм-канали та згодом Суспільне заявили про серію вибухів – щонайменше 4 – у столиці.

За словами Тимура Ткаченка, в Києві працювала ППО.

Додамо, що станом на 1:07 загроза для Києва й області ще зберігалася.

"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях. Можлива робота ППО", – додали в КМВА.

Наразі немає жодної інформації про наслідки ударів.

Востаннє ворог атакував "Шахедами" Київщину лише 2 дні тому – вночі 27 квітня.

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