Київська школа економіки і Moneyveo допомагають військовим стати підприємцями

Фінтех-компанія Moneyveo приєдналася до освітнього курсу для українських бійців від Київської школи економіки (KSE).

Її фахівці записали відеоуроки з онлайн-маркетингу для Програми з підприємницької діяльності для ветеранів АТО/ООС. Крім маркетингу, в курсі передбачені модулі з планування, командоутворення, продажу та ін. По закінченню майже 3-місячної програми бійці презентують свій бізнес-план з конкретними фінансовими розрахунками.

Як розповідають у Київській школі економіки, освітню програму розробили для полегшення соціальної адаптації бійців після повернення з території військових дій. Навчання допоможе демобілізованим подолати страх і невпевненість перед відкриттям власної справи і зробити крок до нових можливостей в мирному житті.

"Ми вважаємо, що суспільство не готове зустрічати ветеранів після війни. У багатьох в перші місяці після повернення з території воєнних дій виникає почуття розгубленості: як далі жити і чим займатися. Це уже шоста наша програма для бійців АТО. І ми бачили, як відрізняється поведінка тих людей, які тільки повернулися з війни, і тих, хто після повернення займається бізнесом. Школа зараз почала залучати нових викладачів і охоплювати більшу кількість охочих навчатися. Так ми вирішили підключити до нашого проєкту спеціалістів компанії Манівео, які навчатимуть бійців онлайн-маркетингу", – коментує професор Київської школи економіки, викладач МВА, керуючий партнер компанії "Необхідно і достатньо" Сергій Гвоздьов.

Вся програма складається з 10 онлайн-модулів з онлайн- і офлайн-заняттями.

"У своїх відеолекціях ми розповідаємо про основні діджитал-інструменти для промо продукту в інтернеті. Це актуальні знання про SEO-отимізацію, роботу з Google Ads, важливість SMM-стратегії, таргетингу тощо. Вважаю, ми маємо чудову експертизу в онлайн-продажах, і з радістю ділимося нею з тими, хто не шкодує життя для України", – розповідає комерційний директор Moneyveo Максим Параска.

Записатися на курс може кожен охочий військовий-учасник АТО/ООС. Потрібно подати заявку, скласти мотиваційного листа та пройти інтерв'ю.

"У сучасному світі зміни дуже динамічні. Багато процесів стають іншими за той час, який наші захисники проводять в зоні конфлікту. У цьому курсі ми даємо сучасні підходи і знання, які є актуальними тут і зараз. Так важливо, щоб в країні було більше підприємців, більше самореалізованих і щасливих бійців, які відкрили свою справу. Ми як соціально відповідальний бізнес раді з різних сторін розвивати потенціал нашої країни", – коментує CEO Moneyveo Альона Андронікова.

Програма розпочалась у 2018 році в Києві. В 2019 онлайн- і оффлайн-заняття запустили в Харкові, Миколаєві та Вінниці. В 2020 році планується набір груп в Дніпрі, Житомирі та у Львові.

Нагадаємо, Манівео – лідер ринку онлайн-кредитування в Україні. Вона увійшла до 20-ки найбільш інноваційних компаній країни за версією видання "Деловая столица". Нещодавно Moneyveo подарувала оргтехніку українським військовим.