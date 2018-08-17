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Київський "Арсенал" у меншості зіграв у нічию з "Чорноморцем"

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П’ятий тур УПЛ відкривав матч "Арсенал-Київ" та "Чорноморця". До цієї гри кияни не мали жодного набраного очка. Одесити перебували у верхній половині турнірної таблиці.

Арсенал-Київ – Чорноморець 1:1
Голи: Майданевич, 26 – Бабенко, 35
Вилучення: Домбровський, 90 (друге попередження)

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Все найцікавіше у цьому матчі команди показали ще у першому таймі. За другу 45-хвилинку модна згадати лише один не реалізований момент, коли Гринь пробивав по воротах "Чорноморця", але м’яч з лінії воріт виніс Трубочкін.

До цього часу рахунок вже був 1:1. Першими відзначилися господарі поля. Майданевич під час подачі з кутового замкнув головою скидку від партнера. Одесити апелювали до арбітра, що гол було забито рукою. Але суддя Ігор Пасхал зарахував гол. А воротар "Чорноморця" Литовченко – жовту картку за суперечки.

Зрівняв рахунок "Чорноморець" ще до перерви. Бабенко в дотик пробив з меж штрафного майданчика після пасу Савченка. М’яч пішов у протихід воротарю "канонірів" Сітала.

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Все найцікавіше, чим відзначився другий тайм, окрім згаданого моменту Гриня – вилучення вже у кінці гри Домбровського. Після боротьби із суперником гравець київської команди був незгідний з рішенням арбітра, і з силою пробив по м'ячу після свистка судді. За що і побачив перед собою жовту картку, яка стала для гравця другою у цьому матчі.

"Арсенал-Київ" набирає перше очко в УПЛ, але залишається на дні турнірної таблиці. "Чорноморець" набирає вісім очок, і поки на четвертій позиції. Але решта матчів туру буде зіграно у суботу та неділю, 18-19 серпня.

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Теги: Футбол Новини спорту УПЛ ФК Арсенал-Київ ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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