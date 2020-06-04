У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка вранці 4 червня почалися обшуки. Наразі немає офіційної інформації щодо причин обшуків. За даними джерел 24 каналу, справа стосується вимагання хабаря.

До університету, за попередньою інформацією, прийшли правоохоронці Нацполіції та СБУ. Про обшуки 24 каналу стало відомо з власних джерел.

Тим часом Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури

Відомо, що прийшли саме до центрального, так званого червоного корпусу. Як повідомляють джерела, справа стосується вимагання хабаря і Нацполіцією вже відкрите кримінальне провадженняза матеріалами СБУ.

Справу відкрили за статтею 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зазначено, що посадові особи КНУ підозрюються в отриманні незаконної вигоди від студентів вишу.

Журналісти 24 каналу намагаються дізнатися в офіційних джерелах деталі та причини обшуків. У пресслужбі відомства наразі зазначили, що не коментують ситуацію і не можуть сказати, у якому саме корпусі проводять обшуки.

Як повідомляє журналістка 24 каналу, до червоного корпусу наразі пускають лише за перепустками. На місце прибув адвокат, який не представився, чиї інтереси захищає. Ситуацію він відмовився коментувати.

Охорона пускає до вишу осіб за пропусками / Фото Оксани Тропотяги (24 канал)

Окрім того, до головного корпусу приїхало авто швидкої допомоги. Медики поки також не коментують ситуацію.

На місце прибули медики / Фото Оксани Тропотяги (24 канал)

Поблизу корпусу із журналістами поспілкувався активіст із Бюро з протидії організованої злочинності та корупції Антон Шаповал. Він стверджує, що йому відомі випадки корупції на юридичному факультеті. Шаповал розповів, що передав правоохоронцям матеріали, за якими ті відкрили кримінальні справи.

Новина доповнюється…

Де розташований головний корпус КНУ – дивіться на карті