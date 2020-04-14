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      БЛОГ Євген Клопотенко
      Український кулінар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu.

      Класична дріжджова паска: покроковий рецепт з фото

      -
      Класичний рецепт паски / Depositphotos

      Рецепт приготування паски завжди викликає величезний інтерес. Щороку ми намагаємося знайти якийсь новий цікавий рецепт цієї великодньої випічки. У цьому році я вирішив не винаходити велосипед і приготувати дріжджову паску за класичним рецептом, який, звичайно, трохи видозмінив і полегшив.

      Для приготування я використовував живі дріжджі, які ідеально підходять для будь-якої випічки. Результатом я залишився дуже задоволений, і тому хочу поділитися з вами рецептом цієї ароматної дріжджової паски.

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      Як приготувати класичну паску

      Cкладові:

      • 750 – 800 г борошно
      • 220 мл молоко (тепле)
      • 25 г дріжджі (живі пресовані дріжджі)
      • 1 яйце
      • 1 яєчний жовток
      • 225 г цукор (+ 1 ст. л. для опари)
      • 10 г цукор ванільний
      • 1 апельсин (сік і цедра)
      • 100 г вершкового масла (розм'якшене)
      • 2 ст. л. рослинної олії
      • 25 мл коньяку (або ром/віскі)
      • 100 г родзинок (або цукатів)
      • 200 г цукрової пудри
      • 2 ст. л. сметани
      • декоративна посипка (опціонально)
      • 1 дрібка солі

      Покроковий рецепт

      1. Приготуйте опару. У тепле молоко (220 мл) покришіть "живі" дріжджі (25 г). Добре перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок.

      2. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.

      3. Потім додайте в опару яйце (1 шт.) і жовток (1 шт.).

      4. Додайте ванільний цукор (10 г), цукор (225 г) і дрібку солі.

      5. Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло (100 г) та сметану (2 ст. л.). Добре перемішайте все вінчиком.

      6. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.

      7. Вичавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для апельсинової глазурі.

      8. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.

      9. Додайте борошно (750-800 г) і перемішайте тісто лопаткою до однорідності.

      10. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь – коньяк, ром або віскі (25 мл). Це додасть їй особливого аромату.

      11. Вимісіть м'яке тісто. Бажано вимішувати тісто приблизно протягом 10 хвилин, так воно буде більш однорідним. Воно не повинно липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в об'ємі в 2-3 рази. Майте це на увазі при виборі миски. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску.

      12. Потім знову обімніть тісто і вмесіть у нього родзинки (100 г). Можете вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому випадку буде дуже смачно.

      13. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски.

      14. Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом.

      16. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм.

      17. Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур'ю. Для цього в цукрову пудру (200 г) додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски і прикрасьте цукровою посипкою.

      Фото та рецепт із сайту Євгена Клопотенка
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      Автор: Євген Клопотенко
      Теги: Новини України Новини політики Великдень Публікації Паска Food and Drinks
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