18:40
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Клер Фой не доплатили круглу суму за головну роль в серіалі "Корона"

91 Читать новость на русском
Клер Фой і Метт Сміт в серіалі "Корона"
Клер Фой і Метт Сміт в серіалі "Корона" / www.imdb.com

Британська кіноактриса Клер Фой розвіяла чутки про доплату їй 250 тисяч доларів за роль в серіалі "Корона", яка принесла їй "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів.

Про це зірка зізналась в інтерв’ю для Al Arabiya. 34-річна зірка спростувала чутки про те, що творці серіалу доплатять їй додаткових 250 тисяч доларів.

Читайте також: Зірка серіалу "Корона" Клер Фой розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу

Багато писали, що мені доплатили. Але я ніколи нічого про це не говорила. І продюсери не робили подібних заяв теж. Все це стало частиною величезної дискусії про гендерну нерівність в оплаті праці не тільки в кіноіндустрії, але і в музичній сфері, в журналістиці, в інших напрямках,
– прокоментувала чутки в ЗМІ Клер Фой.

Ще в березні стало відомо про занижений гонорар Клер Фой, яка зіграла в стрічці Єлизавету II в порівнянні з її екранним чоловіком Меттом Смітом. Тоді ж продюсери обіцяли не припускатись такої помилки в наступних сезонах, а сама актриса додавала, що для неї було несподіванкою виявити себе в центрі історії з гендерною нерівністю.

Варто додати, що Клер Фой у 2017 році отримала за свою роботу у стрічці "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі". Також нещодавно було оприлюднено черговий список номінантів на телевізійну премію "Еммі-2018", де серіал "Корона" потрапив у список номінантів в категорії "Найкращий драматичний серіал", а Клер Фой – знову у категорії "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі".

Нагадаємо, що третій сезон серіалу "Корона" стрімінгового сервісу Netflix вийде на телеекрани з "новою" Єлизаветою II, – її роль виконає британка Олівія Колман. Майбутній сезон покаже події 1960-70-х років. Про прем’єру нових епізодів наразі нічого невідомо.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук