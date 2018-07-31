Клер Фой не доплатили круглу суму за головну роль в серіалі "Корона"

Британська кіноактриса Клер Фой розвіяла чутки про доплату їй 250 тисяч доларів за роль в серіалі "Корона", яка принесла їй "Золотий глобус" і премію Гільдії кіноакторів.

Про це зірка зізналась в інтерв’ю для Al Arabiya. 34-річна зірка спростувала чутки про те, що творці серіалу доплатять їй додаткових 250 тисяч доларів.

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Багато писали, що мені доплатили. Але я ніколи нічого про це не говорила. І продюсери не робили подібних заяв теж. Все це стало частиною величезної дискусії про гендерну нерівність в оплаті праці не тільки в кіноіндустрії, але і в музичній сфері, в журналістиці, в інших напрямках,

– прокоментувала чутки в ЗМІ Клер Фой.

Ще в березні стало відомо про занижений гонорар Клер Фой, яка зіграла в стрічці Єлизавету II в порівнянні з її екранним чоловіком Меттом Смітом. Тоді ж продюсери обіцяли не припускатись такої помилки в наступних сезонах, а сама актриса додавала, що для неї було несподіванкою виявити себе в центрі історії з гендерною нерівністю.

Варто додати, що Клер Фой у 2017 році отримала за свою роботу у стрічці "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі". Також нещодавно було оприлюднено черговий список номінантів на телевізійну премію "Еммі-2018", де серіал "Корона" потрапив у список номінантів в категорії "Найкращий драматичний серіал", а Клер Фой – знову у категорії "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі".

Нагадаємо, що третій сезон серіалу "Корона" стрімінгового сервісу Netflix вийде на телеекрани з "новою" Єлизаветою II, – її роль виконає британка Олівія Колман. Майбутній сезон покаже події 1960-70-х років. Про прем’єру нових епізодів наразі нічого невідомо.