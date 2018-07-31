Кличко хоче незаконно змінити герб Києва

Столична влада, схоже, всерйоз намірилася переінакшити чинний герб Києва, а у дійсності створити новий. Про це свідчить розпорядження Київського міського голови "Про утворення робочої групи з підготовки проекту зображення Герба міста Києва", та уся риторика і дії з даного питання міських посадовців.

Аякже, всі проблеми киян уже вирішені, залишилося обзавестися власним гербом. Міській владі, у якої, як у тій приказці, багато грому – мало дощу, вочевидь, немає чим більше займатися. Чим би дитя не тішилося… Це вже третя така спроба "ревізувати" герб після невдалих за часів Омельченка (2001) та Черновецького (2009-2010). Але нинішній "раунд" є найбільш безцеремонним, нахрапистим і волюнтаристським.

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Тоді як жодних правових та фактичних підстав для заміни існуючого головного символу міста не існує. А є лише нестримне бажання задовольнити свої амбіції та комплекси, "рейдернути" герб, прилаштуватися до нього.

Певно надихає друге урочисте відкриття Черновецьким пам’ятника засновникам Києва (ладді) у Старонаводницькому парку в 2010 році. Теперішні міські керманичі, мабуть, подумали, а чим ми гірше? З якимись своїми історично значущими результатами не склалося, тож взялися за герб, аби на цій темі "вписатися" в історію, перелицювавши на свій манер те, що було зроблено нами в 1995-му.

Але тоді, в 1995 році, це було логічно й виправдано. Після проголошення Незалежності ми повертали місту його історію, втрачені символи і імена, відроджували старі й започатковували нові традиції. Вороття Архангела Михаїла на герб Києва Укрінформ у своєму проекті з нагоди сторічного ювілею агентства: "100 років – 100 новин" згадав серед п'яти найпомітніших подій в країні 1995 року.

А зараз навіщо затівається уся ця катавасія? Кому що, а курці просо…

А тепер по порядку.

1. Незаконним є саме розпорядження Київського міського голови "Про утворення робочої групи з підготовки проекту зображення Герба міста Києва", бо видане з перевищенням його повноважень. Віталія Кличка вчергове підставили автори цього документу.

Не можна розпорядженнями вирішувати ті питання, що належать до виключної компетенції сесії Київради, і вже врегульовані чинними її рішеннями.

Цим актом столичний голова ставить завдання підготувати проект зображення Герба міста Києва. Хоча міська рада цього питання не розглядала і не скасовувала чинне рішення №57 від 18.04.1995 "Про Герб міста Києва" (до якого додано опис і всім відоме зображення герба), а також доручення такого Кличку не давала. Пунктом 3 даного розпорядження з посиланням у його преамбулі на Статут територіальної громади міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 28 березня 2008 року №371/1805, доручається робочій групі (утвореній, до речі, за непрозорою і незрозумілою процедурою), "підготувати проект рішення Київської міської ради про затвердження положення про зображення та порядок використання Герба міста Києва". Але в текст Статуту вони не спромоглися зазирнути, бо там в пункті 4 статті 4 йдеться лише про те, що опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положенням, яке затверджує Київська міська рада. Слова зображення там немає. Та й усі ці документи (опис, порядок використання) існують ще з 1995 року, не треба винаходити велосипед, а лише їх виконувати.

У пості у своєму профілі на Фейсбуці голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Олександр Березніков, член цієї робочої групи, опублікував документ з претензійною назвою "Технічне завдання з розробки художнього зображення офіційного символу міста Києва – Герба міста Києва" (невідомо ким розроблений і затверджений), що повністю розкриває справжні наміри "ревіозіністів".

У цьому "Технічному завданні…", хоча й робиться відсилка на згадане рішення Київської міської ради №57 "Про Герб міста Києва" (тоді як його текст з додатками влада чомусь боїться розмістити у себе на сайті), по суті дається установка на розробку нового герба, вихідні дані для якого суперечать чинному описові, що затверджений депутатами 23 роки тому.

Парадоксальна ситуація. Якась смаківщина. І це при тому, що у своїй відповіді від 27 квітня цього року на запит про надання публічної інформації Володимир Прокопів власноруч розписався під такими словами: "Лист до Українського геральдичного товариства щодо експертизи герба міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради народних депутатів від 18.04.1995 №57, Київською міською радою не направлявся. Київська міська рада не приймала рішення про те, що Герб міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради народних депутатів від 18.04.1995 №57, має неправильний опис та не відповідає принципам, правилам та традиціям європейської геральдики".

Ба більше. У "Технічному завданні…" допускається можливість використання на гербі зображення не Архангела Михаїла, що суперечить не тільки рішенню №57 від 18.04.1995, а й вже згадуваному вище Статуту територіальної громади міста Києва, у пункті 2 статті 4 котрого закарбовано: "Основою Герба міста Києва є зображення Архангела Михаїла".

2. Далі. Документи, архівні матеріали, публікації та свідоцтва людей, насправді причетних до цієї історичної події — повернення Києву історичного герба із зображенням Архістратига Михаїла, – засвідчують таке.

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Додатки до рішенням Київської міської ради народних депутатів №57 від 18.04.1995 "Про Герб міста Києва" одразу в травні 1995 року оформлялися у такому вигляді, як в наданих державним архівом міста Києва копіях. Будь-яких документальних свідчень, які б вказували на протилежне, або оригіналів чи копій інших рішень та додатків, не існує.

(На запит Олексія Янковського про надання нормативного документу, яким затверджувався опис герба невідомого походження,що "красується" на офіційному сайті Київради та КМДА, Володимир Прокопів відповів (№ 225-КР-1758 від 11.05.2018), що такий у міській раді відсутній. Але це не заважає їм його використовувати, а опис офіційний — зась.)

У суворій відповідності до ухвалених актів міської ради була виготовлена скульптурна композиція герба, яку в ході урочистої церемонії 27 травня 1995 року розміщено на фасаді будинку Київради, а прапор міста Києва піднято на щоглі перед нею. Зображення нового герба столиці були опубліковані в газеті "Хрещатик", інших ЗМІ, використовувалися на документах та в інших випадках згідно з затвердженим положенням.

Однак, коли була обрана нова рада ІІІ скликання та змінилося керівництво міста, поступово це офіційне зображення почали підміняти зображенням Юрія Соломінського, на котре в 2006 році було зареєстровано його авторське право.

Спроби посилатися при цьому на якісь незрозумілі комісії та експертні висновки, є безпідставними. Згідно з нормами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обов'язковими для виконання на території столиці є лише акти міської ради та Київського міського голови (до 1997 року – голови Київради), прийняті в межах наданих їм повноважень. Навіть постійні комісії міської ради тільки вивчають, попередньо розглядають і готують питання, остаточне рішення відносно яких приймається Київрадою. Рекомендації ж комісій із невідомим статусом не мають обов’язкового характеру тим паче.

При цьому чинні акти міської ради з питань міської символіки, прийняті в 1995 році, включно з додатками, ніхто не міняв й не скасовував.

Отже, питання полягає лише в забезпеченні виконання раніше прийнятих актів Київради щодо використання герба столиці незалежно від примх окремих чиновників, ніяких нових рішень для цього ухвалювати не потрібно, у створенні якихось робочих груп ніякої необхідності немає.

3. З метою виправлення існуючого фактично ганебного стану речей з використанням замість офіційного герба Києва іншого з не затвердженим в установленому порядку зображенням, міському голові достатньо:

Зобов'язати заступника Київського міського голови – секретаря міської ради Прокопіва В. В., керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів районних у місті Києві державних адміністрацій, керівників структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, установ та організацій привести використання герба та прапора міста Києва у сувору відповідність до чинних актів Київради — рішення Київської міської ради від 18.04.1995 №57 "Про Герб міста Києва", розпорядження Київради від 25.05.1995 №10-с "Про питання використання Герба міста Києва" (яким було запроваджено прапор міста), а також розпорядження Київради від 10 липня 1995 року № 13-с "Про затвердження Положення про використання герба міста Києва".

Доручити:

а) розмістити на офіційному порталі Києва і сайті Київської міської ради зображення герба і прапора міста Києва встановленого Київрадою у 1995 році зразка з їхнім описом, тексти рішення Київради від 18.04.1995 №57 "Про Герб міста Києва", розпорядження Київради від 25.05.1995 №10-с "Про питання використання герба міста Києва", розпорядження Київради від 10.07.1995 № 13-с "Про затвердження Положення про використання герба міста Києва" з усіма додатками до них і долученими документами та графічними зображеннями;

б) повернути герб Києва на його законне місце на фасаді будинку Київської міської ради, де він був розміщений 27.05.1995 на підставі відповідних актів Київради, а потім безпідставно знятий.

Дати оцінку діям інших посадовців КМДА та секретаріату міської ради, котрі в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, просували зображення герба Києва авторства Юрія Соломінського замість офіційного затвердженого варіанта герба столиці, вводили з цією метою в оману керівництво міста, приховували істинний стан речей.

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