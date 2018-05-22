Кличко попросить футбольних зірок підтримати звернення щодо звільнення Сенцова

Мер Києва Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу, щоб вони підтримали звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації про звільнення незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це Кличко розповів в ефірі "Радіо Свобода", йдеться на сайті партії УДАР.

"У нас напередодні фіналу Ліги чемпіонів відбудеться благодійний матч, в якому братимуть участь і зірки світового футболу. Одне можу сказати – я звертатимуся з офіційним листом, який вони, сподіваюся, теж підпишуть. Підтримають звернення до світової спільноти та керівництва Російської Федерації, щоб Сенцова звільнили", – сказав Кличко.

Мер Києва відзначив, що незаконне ув’язнення Олега Сенцова – це один із найбільш кричущих прикладів порушення прав людини Російською Федерацією.

"Наскільки я знаю, він зараз знаходиться в критичному стані", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні триває 9-ий день голодування незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.