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      Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарні: що було цього разу – відео

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      Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарню / скриншот з відео

      Мер Києва Віталій Кличко продовжує робити "нальоти" з перевіркою у медзаклади, де лікують хворих на COVID-19. Він перевіряє, чи у достатній кількості лікарі мають маски і рукавиці, апарати ШВЛ.

      Аби потрапити до лікарні і провести ревізію, Кличку спершу довелося одягти спецкостюм, рукавички і маску з окулярами. Те, як рейд проходив, він знімав на відео і виклав на своєму фейсбуці.

      Важливо Київ не відкриватиме ринків на час карантину, – Кличко

      Усі бокси вже заповнені хворими на COVID-19. Чергова лікарка розповіла, що в принципі усе із засобів захисту в лікарні є, однак банально не вистачає одягу та масок. За такого потоку людей, як є, їх вистачить ненадовго: оскільки після відвідування кожного боксу лікарі повинні міняти рукавички.


      Кличко у захисному костюмі / Скриншот з відео

      Дивіться відео рейду Кличка в лікарню №9

      Саме у київській лікарні №9 перебувають шестеро хворих у тяжкому стані і отримують на кисневу дотацію.

      Під час рейду до цього медзакладу привезли пацієнта із підозрою на коронавірус: його госпіталізували належним чином та помістили у бокс, допоки не будуть готові результати тесту на коронавірус. Кличко переконався, що бригада швидкої була у спецкостюмах та дотрималася правил шпиталізації.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Лікарня Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Віталій Кличко Новини Києва КМДА
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