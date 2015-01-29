Клімкін обговорив з генсеком НАТО деструктивні дії Росії

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

Основні теми зустрічі – загострення безпекової ситуації на Сході України, активізація терористичної діяльності підтримуваних Росією бойовиків т.зв. "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки", деструктивні дії російської сторони на міжнародній арені,

— вказано у повідомлені МЗС.

Також повідомляється, що під час зустрічі Клімкін та Столтенберг обговорили подальші кроки для зупинення агресії та повернення агресора до цивілізованих переговорів.

Окрім того, як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, було "звірено годинники" з найбільш актуальних питань політичної взаємодії та практичного співробітництва України з НАТО, зокрема напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки, що має відбутися 6-8 лютого.

Раніше повідомлялося, що невідкладно провести консультації з підписантами мінських домовленостей закликав Петро Порошенко учасників тристоронньої контактної групи.