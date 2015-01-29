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      Клімкін обговорив з генсеком НАТО деструктивні дії Росії

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      МЗС
      МЗС / Телеканал новин "24"

      Сьогодні у штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

      Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

      Основні теми зустрічі – загострення безпекової ситуації на Сході України, активізація терористичної діяльності підтримуваних Росією бойовиків т.зв. "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки",  деструктивні дії російської сторони на міжнародній арені,
      — вказано у повідомлені МЗС.

      Також повідомляється, що під час зустрічі Клімкін та Столтенберг обговорили подальші кроки для зупинення агресії та повернення агресора до цивілізованих переговорів.

      Окрім того, як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, було "звірено годинники" з найбільш актуальних питань політичної взаємодії та практичного співробітництва України з НАТО, зокрема напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки, що має відбутися 6-8 лютого.

      Раніше повідомлялося, що невідкладно провести консультації з підписантами мінських домовленостей закликав Петро Порошенко учасників тристоронньої контактної групи.

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія МЗС України Павло Клімкін
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 січня 2015
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