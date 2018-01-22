Клімкін спрогнозував, яким буде закінчення "суперечок" з Польщею

Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що спекуляції довкола польського питання потрібно негайно припиняти.

Про це урядовець розповів під час прес-конференції.

"Поляки – наші друзі. Ми – доросла нація. Історія нас не розділить, бо у нас спільне бачення майбутнього", – переконаний міністр.

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Також Клімкін зазначив, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко відвідає Польщу у лютому. Він має зустрітися з міністром культури Польщі.