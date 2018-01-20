МЗС Польщі заявило, що буде відстоювати права України в ООН
Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що головною метою польської участі в Раді безпеки ООН є натиск на дотримання міжнародного права, зокрема стосовно України.
Про це він заявив у коментарі для "Польського радіо".
Голова польського МЗС представив пріоритети Польщі в розмові з журналістами. За його словами, на форумі ООН Польща хоче показати, що є важливою державою. В рамках роботи Ради безпеки Варшава звертатиме увагу на необхідність дотримання міжнародного права.
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"Для Польщі міжнародне право є основою міжнародного ладу, і ситуація, що його порушують – а це відбувається також у сусідстві Польщі, на сході, стосовно України, – не служить запевненню безпеки", – сказав Чапутович.
Глава зовнішньополітичного відомства також попередив, що Польща прагнутиме більшою мірою, ніж досі, взяти участь у спробі вирішення конфлікту на сході України.