Клімкін зустрінеться з главою МЗС Німеччини та поїде з ним на Донбас

Протягом 3-4 січня до України з робочим візитом прибуде федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. У Києві він проведе переговори з главою МЗС України Павлом Клімкіним, після чого обидва міністри відвідають Донбас.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу МЗС України.

Згідно з повідомленням, ключовим питанням переговорів стане роль Німеччини разом із Францією у межах Нормандського формату щодо протидії російській агресії.

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У цьому плані міністри обговорять подальші спільні кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, а також звільнення українських політв'язнів, що містяться у російських в'язницях,

– повідомили в українській дипломатичній установі.

Окрім того, згідно з повідомленням, Клімкін та Габріель обговорять питання "динамічної і плідної" двосторонньої співпраці.

Під час переговорів глав МЗС також планується підписання двосторонньої Угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ.

Клімкін і Габріель також здійснять спільну поїздку на Донбас поблизу лінії зіткнення.