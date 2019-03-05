Кліп на пісню гурту "ТІК" про вибори набрав понад мільйон переглядів за 4 дні

Музичний кліп на пісню "Циклони" групи "ТІК" менш ніж за тиждень зібрав понад мільйон переглядів на Youtube.

Пісня, яку залили в інтернет 28 лютого, присвячена президентським виборам та була презентована як "передвиборчий екшн".

"Я радий, що більшості виборців пісня зайшла, – зазначив на своїй сторінці у Facebook соліст гурту Віктор Бронюк. – Хочу наголосити, що це не сатира на нинішніх кандидатів, ідея "Циклонів" набагато глибша – фактично, це відповідь на запитання, чому українці зачаровуються кандидатами, голосують за них, а потім по факту розчаровуються і при владі з’являються ті ж самі біг-морди, тільки в профіль".

Музикант пояснив, що якщо корова призначена давати молоко, то використовувати її на кінних перегонах – нелогічно. Щоб привернути увагу українців до серйозності вибору Президента, Бронюк, за його словами, нагадав людям, "що це саме вони у кабінках на дільницях приводять до влади корупціонерів, диктаторів та високопоставлених бездар. (Тих самих, які в період виборчої кампанії грошима чи гречкою задобрюють свій електорат.) У такий не хитрий спосіб одні нові обличчя змінюються іншими, але якість влади від того не стає кращою".

На офіційному каналі групи в Youtube було опубліковано таке пояснення до кліпу: "Циклони – це гротескна форма того, що відбувається у нашій країні напередодні виборів. Всі персонажі, звичайно, вигадані. Якщо ви бодай раз не посміхнетесь протягом нашого відео "Циклони", обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставтеся до виборів як не до розваги, а як до відповідальної місії. Бо зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода!"

Пісня викликала ажіотаж серед українських глядачів. Серед коментарів – в основному позитивні; користувачі Youtube високо оцінили гумор та сатиру кліпу, який показує ситуацію в українських передвиборчих перегонах на прикладі певної проблеми із сантехнікою на неназваній виборчій дільниці.

Гурт "ТІК" було засновано у 2005 році у Вінниці. Зараз до складу групи входять Віктор Бронюк – вокал, баян, Вікторія Воронюк – бек-вокал, Сергій Апанасенко – гітара, Владислав Хмарський – барабани, Олександр Клименко – бас-гітара, Євген Зиков – клавішні, баян, Олександр Щур – труба та Сергій Шамрай – тромбон. Абревіатура ТІК розшифровується як "Тверезість і культура".