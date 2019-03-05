13:09
5 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, 4 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, 4 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Кліп на пісню гурту "ТІК" про вибори набрав понад мільйон переглядів за 4 дні

      560 Читать новость на русском
      Кліп на пісню "Циклони" групи "ТІК"
      Кліп на пісню "Циклони" групи "ТІК" / youtube.com

      Музичний кліп на пісню "Циклони" групи "ТІК" менш ніж за тиждень зібрав понад мільйон переглядів на Youtube.

      Пісня, яку залили в інтернет 28 лютого, присвячена президентським виборам та була презентована як "передвиборчий екшн".

      "Я радий, що більшості виборців пісня зайшла, – зазначив на своїй сторінці у Facebook соліст гурту Віктор Бронюк. – Хочу наголосити, що це не сатира на нинішніх кандидатів, ідея "Циклонів" набагато глибша – фактично, це відповідь на запитання, чому українці зачаровуються кандидатами, голосують за них, а потім по факту розчаровуються і при владі з’являються ті ж самі біг-морди, тільки в профіль".

      Музикант пояснив, що якщо корова призначена давати молоко, то використовувати її на кінних перегонах – нелогічно. Щоб привернути увагу українців до серйозності вибору Президента, Бронюк, за його словами, нагадав людям, "що це саме вони у кабінках на дільницях приводять до влади корупціонерів, диктаторів та високопоставлених бездар. (Тих самих, які в період виборчої кампанії грошима чи гречкою задобрюють свій електорат.) У такий не хитрий спосіб одні нові обличчя змінюються іншими, але якість влади від того не стає кращою".

      На офіційному каналі групи в Youtube було опубліковано таке пояснення до кліпу: "Циклони – це гротескна форма того, що відбувається у нашій країні напередодні виборів. Всі персонажі, звичайно, вигадані. Якщо ви бодай раз не посміхнетесь протягом нашого відео "Циклони", обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставтеся до виборів як не до розваги, а як до відповідальної місії. Бо зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода!"

      Пісня викликала ажіотаж серед українських глядачів. Серед коментарів – в основному позитивні; користувачі Youtube високо оцінили гумор та сатиру кліпу, який показує ситуацію в українських передвиборчих перегонах на прикладі певної проблеми із сантехнікою на неназваній виборчій дільниці.

      Гурт "ТІК" було засновано у 2005 році у Вінниці. Зараз до складу групи входять Віктор Бронюк – вокал, баян, Вікторія Воронюк – бек-вокал, Сергій Апанасенко – гітара, Владислав Хмарський – барабани, Олександр Клименко – бас-гітара, Євген Зиков – клавішні, баян, Олександр Щур – труба та Сергій Шамрай – тромбон. Абревіатура ТІК розшифровується як "Тверезість і культура".

      blog_ava
      7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
      сьогодні
      7977
      Теги: Новини України Музика
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      сьогодні , 13:00 Країна-агресор: які війни розпочала Росія після розпаду СРСР
      Альона Захарова 572
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сьогодні , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1487
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      4 березня , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      2136
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сьогодні , 11:02 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 483
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сьогодні , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3238
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук