КНДР посилила контроль на кордоні з Китаєм. Відтак, тепер військові мають право стріляти на ураження, якщо будь-хто наблизиться до кордону країни на відстань 1 кілометра. Так, у КНДР намагаються запобігти поширенню COVID-19.

Про це повідомляє радіо RFA. У КНДР вважають, що вороги спробують занести інфекцію в їхню країну.

Раніше Кім Чен Ин пояснив, чому КНДР не надає даних по COVID-19

Так, поліція міста Хверен оприлюднила заяву, у якій вказала, що коронавірус поширився всюди, крім КНДР, а "вороги намагаються занести його в народну республіку через кордони".

Тепер особливі заходи діють вздовж усього кордону з Китаєм. А він, зауважимо, має протяжність понад 1,4 тисячі кілометрів.

Військовослужбовцям у цих районах КНДР начебто вже роздали бойові патрони.

Зауважимо, що у КНДР ретельно приховують власну статистику щодо поширення коронавірусу. Про першу підозру на коронавірус влада Північної Кореї повідомила лише 24 липня. Відразу після цього лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію і заблокував прикордонне місто, де й виявили цей випадок.