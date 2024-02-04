Правда, пишуть журналісти, у косметичні магазини ці аксесуари потрапляють з емблемою "зроблено в Китаї". У виданні зазначають, що мільйонні продажі допомогли КНДР відновити експорт.

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Не обійшлося без допомоги Китаю

Відомо, що обробка та пакування накладних вій здійснюється у сусідньому Китаї. І це дає можливість Кім Чен Ину обходити міжнародні санкції, а також забезпечувати Північну Корею іноземною валютою.

У Reuters поспілкувалися з низкою експертів, зокрема, представниками індустрії вій, а також юристами з торгового права та експертами з економіки Північної Кореї. Вони пояснили, як працює ця схема.

Так, китайські фірми імпортують з КНДР напівфабрикати. Після цього їх доробляють, упаковують та наносять емблему "зроблено в Китаї". Готові вії згодом відправляють до ринків Заходу, Японії та Південної Кореї.

Як зазначають у виданні, КНДР давно вважається великим експортером товарів для волосся – перук і накладних вій. Правда, експорт різко впав, коли сталася пандемія COVID-19. Тоді Північна Корея вирішила щільно закрити свої кордони. Згідно з митними документами, відновити значну торгівлю віями через Китай вдалося у 2023 році.

Дані митниці Китаю продемонстрували, що експорт КНДР до країни зріс у понад два рази у 2023 році. Власне, на цей рік припало відкриття кордонів. Сам Китай – місце призначення практично всього задекларованого експорту Північної Кореї.

Так, перуки та вії – 60% задекларованого експорту до Китаю у 2023 році. КНДР експортувала до Китаю 1 680 тонн накладних вій, борід і перук. А їхня загальна сума – близько 167 мільйонів доларів США.

Цікаво, що у 2019 році ціни були нижчими. Тоді країна експортувала 1 829 тонн відповідної продукції. Але тоді її оцінювали лише у 31,1 мільйона доларів.

Здавалося б, перуки, вії та бороди не загрожують світу. Насправді ж ще й як, адже Північна Корея наповнює свій бюджет іноземною валютою, яка дозволяє їй скуповувати необхідні комплектуючі для виготовлення зброї. Не виключаємо, що йдеться також про боєприпаси та ракети, які КНДР надає Росії для ударів по Україні.