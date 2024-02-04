Правда, пишут журналисты, в косметические магазины эти аксессуары попадают с эмблемой “сделано в Китае”. В издании отмечают, что миллионные продажи помогли КНДР восстановить экспорт.

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Не обошлось без помощи Китая

Известно, что обработка и упаковка накладных ресниц осуществляется в соседнем Китае. И это дает возможность Ким Чен Ыну обходить международные санкции, а также обеспечивать Северную Корею иностранной валютой.

В Reuters пообщались с рядом экспертов, в частности, представителями индустрии ресниц, а также юристами по торговому праву и экспертами по экономике Северной Кореи. Они объяснили, как работает эта схема.

Так, китайские фирмы импортируют из КНДР полуфабрикаты. После этого их дорабатывают, упаковывают и наносят эмблему "сделано в Китае". Готовые ресницы позже отправляют на рынки Запада, Японии и Южной Кореи.

Как отмечают в издании, КНДР давно считается крупным экспортером товаров для волос – париков и накладных ресниц. Правда, экспорт резко упал, когда произошла пандемия COVID-19. Тогда Северная Корея решила плотно закрыть свои границы. Согласно таможенным документам, восстановить значительную торговлю ресницами через Китай удалось в 2023 году.

Данные таможни Китая продемонстрировали, что экспорт КНДР в страну вырос более чем в два раза в 2023 году. Собственно, на этот год пришлось открытие границ. Сам Китай – место назначения практически всего задекларированного экспорта Северной Кореи.

Так, парики и ресницы – 60% задекларированного экспорта в Китай в 2023 году. КНДР экспортировала в Китай 1 680 тонн накладных ресниц, бород и париков. А их общая сумма – около 167 миллионов долларов США.

Интересно, что в 2019 году цены были ниже. Тогда страна экспортировала 1 829 тонн соответствующей продукции. Но тогда ее оценивали лишь в 31,1 миллиона долларов.

Казалось бы, парики, ресницы и бороды не угрожают миру. На самом деле еще как, ведь Северная Корея наполняет свой бюджет иностранной валютой, которая позволяет ей скупать необходимые комплектующие для изготовления оружия. Не исключаем, что речь идет также о боеприпасах и ракетах, которые КНДР предоставляет России для ударов по Украине.