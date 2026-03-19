"По-справжньому цінно й актуально для нашого часу": у мережі діляться враженнями від "Магди"

Перевидання книги "Магда" заслуженого журналіста України Сергія Сай-Боднара побачило світ на початку року. У творі автор ділиться історією своєї прабабусі Магди Хоманн, яка народилася в Німеччині.

Після прочитання повісті користувачі мережі активно діляться емоціями від "Магди", подробиці передають "Факти".

Читайте також Не можемо наражати на небезпеку, – книгарня скасувала презентацію книжки MELOVIN

Що відомо про книжку?

По завершенні Першої світової війни вона закохалася у військовополоненого українця Олексія Кучинського й усупереч волі батьків поїхала з ним на Поділля.

На жаль, Магда рано втратила чоловіка, а її синів-близнюків відправили в радянську армію. Саму жінку вислали в табори ГУЛАГУ, де слід Магди загубився.

Як повідомлялося раніше, книга "Магда", як і попередня повість "Любов і муки Магди Хоманн", стала результатом багаторічної дослідницької роботи Сергія Сай-Боднара та його родича з Німеччини Петера Хоманна. Вони роками збирали листи, архівні документи, спогади очевидців і родинні свідчення з обох боків кордону.

За словами автора, життя Магди було сповнене важких випробувань: вона пережила розкуркулення, колективізацію, голодомори, втрату чоловіка та розлуку з дітьми. Її сини воювали під час Другої світової війни, опинившись по різні боки конфлікту з родичами з Німеччини.

У 1942 році брат намагався вивезти її до Німеччини, але вона відмовилася. У 1944 році жінку заарештували, і відтоді її доля залишається невідомою.

Відомо лише, що до 1947 року вона надсилала звістки з Челябінської області, після чого її слід зник. Подальші пошуки ускладнює те, що російські архіви залишаються закритими.

Яке враження повість справила на читачів?

Тетяна Мельник розповіла, що нове видання книги Сергія Сай-Боднара "Магда" отримала в подарунок. Жінка уточнила, що воно вперше вийшло у 2025 році, а вже у 2026-му було перевидане за підтримки Сергія Вовченка та Німецького дому в Україні "Відерш Траль".

Вона окремо подякувала Петру Хоманну з Німеччини, який присвятив життя дослідженню родинної історії україно-німецької сім’ї Хоманнів-Кучинських.

Свій відгук жінка опублікувала у фейсбук-спільноті "Зустрінемося біля багаття". Вона зазначила, що поки не мала змоги переглянути фільм за мотивами твору, проте вже читає саму книгу, до якої постійно повертається.

За її словами, це художньо-документальна повість про непросту долю української німкені Магди Хоманн – прабабусі автора, її внутрішню силу та життєві трагедії. Мельник також підкреслила, що важливою основою твору стали справжні листи Магди, які вона надсилала братові до Німеччини. У книзі відображено не лише особисту драму жінки та її родини з Вінниччини, а й трагічні сторінки історії України – колективізацію, голодомори, війни та вимушені розлуки.

Книга "Магда" – чергова, шоста книга, в якій він досліджує долю своєї прабабусі, української німкені Магди Хоманн. Це справжня українська художня цінність і актуальність для нашого часу,

– підкреслила Тетяна Мельник.

Барська публічна бібліотека також отримала перевидання книги з автографом автора. У закладі зазначили, що такий подарунок має особливу цінність, адже підпис письменника створює своєрідний зв'язок між ним і читачами, а також є знаком підтримки бібліотеки та громади.



У бібліотеці висловили вдячніть за подаровану книгу / Скриншот

Це глибока й зворушлива історія про кохання, що проходить крізь випробування часу, обставин і людських характерів. Це розповідь про силу почуттів, вірність серця, вибір між обов'язком і покликом душі,

– розповіли про "Магду" в бібліотеці.