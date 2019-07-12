Кнопкодавства не було: Рада не дозволила депутатам заблокувати Виборчий кодекс

Проект постанови про скасування результатів голосування щодо прийняття Виборчого кодексу зареєстрували депутати з групи "Відродження". На їхню думку, Виборчий кодекс ухвалювали з низкою конституційних порушень. Однак у парламенті постанова не здобула потрібної кількості голосів.

У тексті зокрема зазначається, що законопроект було ухвалено шляхом "кнопкодавства" та багаторазового переголосування, що нібито суперечить Конституції України.

По темі: Рада схвалила новий Виборчий кодекс: як тепер українці обиратимуть парламент

Утім, усього два нардепи з 226 підтримали цю постанову, тому тепер законопроект відкритий до підписання президенту Зеленському та спікеру Верховної Ради Парубію.



Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук також повідомив про значну кількість порушень у процесі прийняття Виборчого кодексу. Він зазначив, що не знає, чи підписуватиме Зеленський цей законопроект.

Що передбачає новий Виборчий кодекс?В Україні припинить дію пропорційна виборча система із закритими списками. Тепер замість 200 одномандатних округів діятимуть 27 регіональних, у кожному з яких партія формуватиме окремий список.



У разі ухвалення нового кодексу, на наступних парламентських виборах у бюлетені треба буде поставити дві цифри: порядковий номер партії та номер кандидата в депутати. Щоб люди не забували номери, їх вішатимуть окремо в кожну кабінку.



Таким чином партії отримають кількість мандатів, пропорційну до набраних голосів, а до Ради потраплять ті кандидати, які посіли перші позиції у своїх регіонах.