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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дембельська радість, – представник Зеленського у ВР про Виборчий кодекс

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      Зеленський підпише Виборчий кодекс лише тоді, коли вивчить, – Стефанчук
      Зеленський підпише Виборчий кодекс лише тоді, коли вивчить, – Стефанчук / LIGA.net

      Президент Володимир Зеленський буде приймати будь-яке рішення щодо нового Виборчого кодексу лише після того, як його вивчить. Деякі порушення у команді президента вже зафіксували.

      Глава держави назвав чіткі пріоритети – відкриті списки, зниження бар’єрів, правильний підхід до формування влади, про це заявив його представник у ВР Руслан Стефанчук.

      Важливо: Хто з нардепів голосував проти нового Виборчого кодексу: список імен

      Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання народних депутатів. За цього проголосували 230 нардепів, проти виступили 8, ще 9 утримались, а 44 взагалі не голосували.

      Однак наразі у команді президента "не знають, за що голосували нардепи". Тому рішення прийматимуть лише після того, як цей кодекс вивчать. 

      Я знаю Виборчий кодекс, знаю 4,5 тисячі правок до цього. За що голосували – я не знаю,
      – зазначив він.

      При цьому Стефанчук зазначив, що вже бачать певні порушення регламенту. Водночас голосування народних депутатів за новий Виборчий кодекс він назвав "дембельським акордом". Так представник президента охарактеризував радість у залі, яка виникла після голосування.

      21 липня ми обиратимемо парламент ще за старим законом. Кодекс повинен набути чинності 1 грудня 2023 року.

      Що передбачає новий Виборчий Кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтоді українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтоді обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

       

       

      blog_ava
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      11 липня
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Руслан Стефанчук Законодавство Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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