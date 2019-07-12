Дембельська радість, – представник Зеленського у ВР про Виборчий кодекс

Президент Володимир Зеленський буде приймати будь-яке рішення щодо нового Виборчого кодексу лише після того, як його вивчить. Деякі порушення у команді президента вже зафіксували.

Глава держави назвав чіткі пріоритети – відкриті списки, зниження бар’єрів, правильний підхід до формування влади, про це заявив його представник у ВР Руслан Стефанчук.

Важливо: Хто з нардепів голосував проти нового Виборчого кодексу: список імен

Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання народних депутатів. За цього проголосували 230 нардепів, проти виступили 8, ще 9 утримались, а 44 взагалі не голосували.

Однак наразі у команді президента "не знають, за що голосували нардепи". Тому рішення прийматимуть лише після того, як цей кодекс вивчать.

Я знаю Виборчий кодекс, знаю 4,5 тисячі правок до цього. За що голосували – я не знаю,

– зазначив він.

При цьому Стефанчук зазначив, що вже бачать певні порушення регламенту. Водночас голосування народних депутатів за новий Виборчий кодекс він назвав "дембельським акордом". Так представник президента охарактеризував радість у залі, яка виникла після голосування.

21 липня ми обиратимемо парламент ще за старим законом. Кодекс повинен набути чинності 1 грудня 2023 року.

Що передбачає новий Виборчий Кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтоді українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтоді обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.