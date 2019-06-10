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      Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: опитування

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      Українці назвали, кого бачать наступним прем'єром, – КМІС
      Українці назвали, кого бачать наступним прем'єром, – КМІС / Колаж 24 каналу

      Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". За ним – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним Інститутом соціології. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Так, респонденти повинні були дати відповідь на запитання про те, кого б вони хотіли бачити новим прем’єр-міністром України після президентських виборів.

      Кого українці бачать наступним прем'єром?

      Юрій Бойко – 12,9%

      Юлія Тимошенко – 11,3% 

      Ігор Смешко, – 8,1%

      Петро Порошенко – 2,6%

      Андрій Садовий 2,6%

      Арсеній Яценюк – 2%

      Олександ Шевченко –2%

      Однак 36% респондентів сказали, що їм важко відповісти на це запитання соціологів.

      Соціологи КМІС з 26 травня по 7 червня 2019 року методом особистого інтерв'ю опитали 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім окупованого Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похабика – не більше 3%. 


      Що робить Кабінет міністрів/ Інфографіка 24 каналу 


      Хто з прем'єр міністрів України найдовше був на посаді/ інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Юрій Бойко Юрій Тимошенко Ігор Смешко Опитування 24
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