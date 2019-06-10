Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: опитування
Українці очікують побачити у кріслі прем’єр-міністра Юрія Бойка – представника "Опозиційної платформи – За життя". За ним – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним Інститутом соціології. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.
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Так, респонденти повинні були дати відповідь на запитання про те, кого б вони хотіли бачити новим прем’єр-міністром України після президентських виборів.
Кого українці бачать наступним прем'єром?
Юрій Бойко – 12,9%
Юлія Тимошенко – 11,3%
Ігор Смешко, – 8,1%
Петро Порошенко – 2,6%
Андрій Садовий – 2,6%
Арсеній Яценюк – 2%
Олександ Шевченко –2%
Однак 36% респондентів сказали, що їм важко відповісти на це запитання соціологів.
Соціологи КМІС з 26 травня по 7 червня 2019 року методом особистого інтерв'ю опитали 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім окупованого Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похабика – не більше 3%.
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