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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Кого з відомих українських футболістів помітили в найдорожчому готелі Криму

Крим.Реалії 498 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України закликало осуджувати тих, хто поїхав цього літа відпочивати до окупованого Криму. Проте українців на пляжу півострова було достатньо, серед них навіть помітили відомого колишнього футболіста "Шахтаря".

Також у випуску:

2018 рік може стати останнім туристичним сезоном у Коктебелі.

Хто з феодосіївських підприємців продовжує успішно працювати.

Гольф-клуб Дмитра Кисельова у Тихій Бухті.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії Феодосія Ялта
Джерело: 24 канал
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