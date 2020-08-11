Колишнього політв’язня Кремля Олександра Кольченка визнали винним у дрібному хуліганстві та присудили 40 годин виправних робіт. Таке покарання українець отримав за участь у протесті під посольством Білорусі у Києві.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці. Про це інформують "Ґрати".

Раніше В Україні лайтовіше, ніж в Росії: Кольченко про своє затримання на акції в Києві

Зауважимо, що затримали Кольченка разом із чотирма товаришами тоді, коли один із них витягнув курячі яйця, вочевидь, аби пожбурити у посольство. Відтак, на це миттєво відреагували правоохоронці, відбулась невелика сутичка.

Справу Кольченка про дрібне хуліганство розглянула суддя Тетяна Левицька. Поліцейський вказав в рапорті, що на акції біля посольства Кольченко "намагався чіплятися за одяг поліції, висловлювався нецензурною лайкою, на зауваження не реагував". Сам активіст заперечував провину, а його адвокатка Євгенія Закревська просила закрити справу у зв'язку з відсутністю складу порушення.

Втім, суддя визнала Кольченка винним і призначила 40 годин громадських робіт.

Поки рішення не набрало чинності, у Кольченка є 10 днів, щоб його оскаржити. Він уже сказав, що буде подавати апеляцію.

Я в таборі не працював, а вони хочуть тут мене змусити,

– зазначив він.

Що відомо про Олександра Кольченка? Це колишній бранець Кремля. Його разом з режисером Олегом Сенцовим затримали у Криму 10 травня 2014 року. Тоді їх звинуватили у нібито підготовку терористичного акту. Його засудили до 10 років російської колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року Кольченко повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну полоненими.

Він пробув в ув’язненні у російських в’язницях майже 5 років.

Зверніть увагу! Біля Посольства Білорусі в Києві 10 серпня пройшла акція солідарності з білоруським народом. Активісти вигукували патріотичні білоруські гасла та запалили фаєри. Однак потім сталися несподівані сутички, які завершилися затриманням Кольченка і його товаришів.