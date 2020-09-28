Тільки вперед, – Колесникова написала ще один лист із СІЗО та закликала не здаватися
Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, яку утримують у СІЗО написали ще один лист. У ньому Колеснікова закликала не здаватися та подякувала за підтримку.
Це вже другий лист, який Колесникова написала у СІЗО. Оригінал листа оприлюднив опозиціонер Віктор Бабарико.
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У новому листі вона подякувала білорусам за підтримку та передачі.
Всім величезне спасибі за передачі й увагу! Всім друзям та білорусам – гарячий привіт і обіймашкі. Мені дуже приємно і дуже важливо, що так багато людей про мене думають і піклуються! Тільки вперед! Не здавайтеся,
– закликала опозиціонерка.
Зауважимо, що у першому листі Колесникова розповіла, що сумує за рідними, однак навіть не думає здаватися. Своїх кривдників політикиня назвала "слабкими" та заявила, що "вони в істериці".
Арешт Марії Колесникової: головне
- Білоруську опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марія Колесникову затримали на початку вересня. Напередодні цього її соратники Антон Родненко та Іван Кравцов загадково зникли.
- Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць депортували в Україну. Колесникову намагалися теж вивезти до сусідньої держави, однак опозиціонерка порвала свій паспорт.
- Політикині інкримінують заклики до дій, які можуть зашкодити нацбезпеці країни.
- Колесникову спершу утримували у Мозирському прикордонному загоні, а згодом перевели у СІЗО. Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно. Там вона перебуватиме до листопада.
- Представники ООН з області прав людини звернулися до білоруської влади з вимогою звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.