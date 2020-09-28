Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, яку утримують у СІЗО написали ще один лист. У ньому Колеснікова закликала не здаватися та подякувала за підтримку.

Це вже другий лист, який Колесникова написала у СІЗО. Оригінал листа оприлюднив опозиціонер Віктор Бабарико.

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У новому листі вона подякувала білорусам за підтримку та передачі.

Всім величезне спасибі за передачі й увагу! Всім друзям та білорусам – гарячий привіт і обіймашкі. Мені дуже приємно і дуже важливо, що так багато людей про мене думають і піклуються! Тільки вперед! Не здавайтеся,

– закликала опозиціонерка.

Зауважимо, що у першому листі Колесникова розповіла, що сумує за рідними, однак навіть не думає здаватися. Своїх кривдників політикиня назвала "слабкими" та заявила, що "вони в істериці".

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