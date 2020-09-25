Суд 25 вересня залишив білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під арештом. Політикині інкримінують заклики до дій, які можуть зашкодити нацбезпеці країни.

Відповідно до остаточного рішення Мінського міського суду, Колесникова не вийде на волю до 8 листопада. Про це повідомляє телеграм-канал "Наша Ніва".

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Що каже сама Колесникова

Напередодні Колесникова написала листа із СІЗО. У ньому опозиціонерка розповідає, що сумує за рідними, однак навіть не думає здаватися. Своїх кривдників політикиня називає "слабкими" та каже, що "вони в істериці". У конверт до листа Колесникова поклала біло-червоно-біле сердечко та білу стрічку.

Обов'язково скажи їм не здаватися, тільки вперед! Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь безлад і хаос. І це не жарт,

– заявила Колесникова.

Що відомо про арешт Колесникової