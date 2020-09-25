Білоруська опозиціонерка Колесникова залишиться у СІЗО до листопада
Суд 25 вересня залишив білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під арештом. Політикині інкримінують заклики до дій, які можуть зашкодити нацбезпеці країни.
Відповідно до остаточного рішення Мінського міського суду, Колесникова не вийде на волю до 8 листопада. Про це повідомляє телеграм-канал "Наша Ніва".
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Що каже сама Колесникова
Напередодні Колесникова написала листа із СІЗО. У ньому опозиціонерка розповідає, що сумує за рідними, однак навіть не думає здаватися. Своїх кривдників політикиня називає "слабкими" та каже, що "вони в істериці". У конверт до листа Колесникова поклала біло-червоно-біле сердечко та білу стрічку.
Обов'язково скажи їм не здаватися, тільки вперед! Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь безлад і хаос. І це не жарт,
– заявила Колесникова.
Що відомо про арешт Колесникової
- Марія Колесникова – білоруська опозиціонерка та членкиня Координаційної ради Білорусі.
- З перших днів вона була активною учасницею білоруських протестів. Згодом увійшла до новоствореної Координаційної ради. Метою органу було забезпечити мирну передачу влади від Лукашенка та його соратників до головної опозиціонерки Світлани Тихановської.
- 8 вересня Колесникова та її соратники Антон Родненко та Іван Кравцов загадково зникли. Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць депортували в Україну. Колесикову намагалися теж вивезти до сусідньої держави, однак опозиціонерка порвала свій паспорт.
- Колесникову спершу утримували у Мозирському прикордонному загоні, а згодом перевели у СІЗО.
- Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно.