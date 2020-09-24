Силовики Лукашенка викрали адвокатку Марії Колесникової: що відомо
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Захисниця білоруської опозиціонерки Людмила Козак не виходить на зв'язок. В МВС Білорусі зізналися, що затримали її 24 вересня та відправили у міліцейський відділок.
Що відомо про викрадення і затримання Козак
Чоловік адвокатки подав заяву про викрадення в міліцію. Про це повідомляє видання TUT.by.
До речі Суд залишив Колесникову під арештом: що сказав батько опозиціонерки
Інший адвокат Віктор Мацкевич повідомив, що автомобіль Козак знайшли припаркованим на одній із вулиць.
Білоруські правоохоронці згодом повідомили, що адвокатку Колесникової затримали начебто через адміністративне правопорушення. Вона перебуває в районному управлінні внутрішніх справ Мінська.
Що відомо про арешт Марії Колесникової
- Колесникова – членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції та активна учасниця білоруських протестів.
- 8 вересня жінка загадково зникла разом зі своїми соратниками Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим. Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць змусили перетнути кордон
- з Україною.
- Колесникова порвала свій паспорт, щоб її не могли депортувати з Білорусі.
- Опозиціонерку спершу утримували в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в ізолятор Мінська.
- Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно. 21 вересня суд залишив білоруську опозиціонерку під арештом.