Захисниця білоруської опозиціонерки Людмила Козак не виходить на зв'язок. В МВС Білорусі зізналися, що затримали її 24 вересня та відправили у міліцейський відділок.

Що відомо про викрадення і затримання Козак

Чоловік адвокатки подав заяву про викрадення в міліцію. Про це повідомляє видання TUT.by.

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Інший адвокат Віктор Мацкевич повідомив, що автомобіль Козак знайшли припаркованим на одній із вулиць.

Білоруські правоохоронці згодом повідомили, що адвокатку Колесникової затримали начебто через адміністративне правопорушення. Вона перебуває в районному управлінні внутрішніх справ Мінська.

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