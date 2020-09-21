Суд залишив Колесникову під арештом: що сказав батько опозиціонерки
Суд 21 вересня залишив білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під арештом. Її звинувачують у закликах до дій, які можуть зашкодити нацбезпеці країни.
Суд не задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Колесниковій. Тож жінка не вийде з СІЗО до 8 листопада, повідомляє TUT. By.
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Як відбувався суд
- Сама Колесникова брала участь у засіданні по скайпу.
- Підтримати опозиціонерку до суду приїхали посли Франції, Австрії та Румунії, а також представники ЄС у Білорусі та співробітники посольств Великої Британії та Латвії.
- Засідання тривало понад 3,5 години.
- Батько Марії Колесникової подякував послам та усім білорусам та підтримку. Він заявив: "Ми відчуваємо цю підтримку. Особливо з Німеччини. У Маші там багато друзів, колег. Нещодавно у Штутгарті відбувся мітинг на підтримку".
- На прощання опозиціонерка помахала людям та показала свій фірмовий знак: серце.
Що відомо про арешт Колесникової
- Колесникова – членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції та активна учасниця білоруських протестів.
- 8 вересня жінка загадково зникла разом зі своїми соратниками Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим. Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць змусили перетнути кордон з Україною.
- Колесникова порвала свій паспорт, щоб її не могли депортувати з Білорусі.
- Опозиціонерку спершу утримували в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в ізолятор Мінська.
- Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно.