Суд 21 вересня залишив білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під арештом. Її звинувачують у закликах до дій, які можуть зашкодити нацбезпеці країни.

Суд не задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Колесниковій. Тож жінка не вийде з СІЗО до 8 листопада, повідомляє TUT. By. Зауважте Відважні жінки: Тихановську, Колесникову і Цепкало номінували на премію Сахарова Як відбувався суд Сама Колесникова брала участь у засіданні по скайпу.

Підтримати опозиціонерку до суду приїхали посли Франції, Австрії та Румунії, а також представники ЄС у Білорусі та співробітники посольств Великої Британії та Латвії.

Засідання тривало понад 3,5 години.

Батько Марії Колесникової подякував послам та усім білорусам та підтримку. Він заявив: "Ми відчуваємо цю підтримку. Особливо з Німеччини. У Маші там багато друзів, колег. Нещодавно у Штутгарті відбувся мітинг на підтримку".

На прощання опозиціонерка помахала людям та показала свій фірмовий знак: серце. Що відомо про арешт Колесникової Колесникова – членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції та активна учасниця білоруських протестів.

8 вересня жінка загадково зникла разом зі своїми соратниками Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим. Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць змусили перетнути кордон з Україною.

Колесникова порвала свій паспорт, щоб її не могли депортувати з Білорусі.

Опозиціонерку спершу утримували в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в ізолятор Мінська.

Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно.