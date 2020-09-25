Представники ООН з області прав людини звернулися до білоруської влади з вимогою звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.

Крім цього просять Білорусь провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою. А також здійснити правосуддя над тими, хто причетний до її насильницького викрадення. Про це повідомили на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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В ООН зазначили, що особливо турбує те, що влада вдається до насильницьких зникнень, намагаючись скасувати акції протесту, придушити інакомислення та посіяти страх.

"Ми нагадуємо Білорусі, що абсолютно жодні обставини не можуть виправдати насильницькі зникнення – ні політична нестабільність, ні будь-яка інша надзвичайна ситуація в державі", – запевнили представники ООН.

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