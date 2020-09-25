Звільнити Колесникову та провести розслідування: в ООН звернулися до влади Білорусі
Представники ООН з області прав людини звернулися до білоруської влади з вимогою звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.
Крім цього просять Білорусь провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою. А також здійснити правосуддя над тими, хто причетний до її насильницького викрадення. Про це повідомили на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Важливо Білоруська опозиціонерка Колесникова залишиться у СІЗО до листопада
В ООН зазначили, що особливо турбує те, що влада вдається до насильницьких зникнень, намагаючись скасувати акції протесту, придушити інакомислення та посіяти страх.
"Ми нагадуємо Білорусі, що абсолютно жодні обставини не можуть виправдати насильницькі зникнення – ні політична нестабільність, ні будь-яка інша надзвичайна ситуація в державі", – запевнили представники ООН.
Що відомо про арешт Колесникової
- Марія Колесникова – білоруська опозиціонерка та членкиня Координаційної ради Білорусі.
- З перших днів вона була активною учасницею білоруських протестів. Згодом увійшла до новоствореної Координаційної ради. Метою органу було забезпечити мирну передачу влади від Лукашенка та його соратників до головної опозиціонерки Світлани Тихановської.
- 8 вересня Колесникова та її соратники Антон Родненко та Іван Кравцов загадково зникли. Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць депортували в Україну. Колесикову намагалися теж вивезти до сусідньої держави, однак опозиціонерка порвала свій паспорт.
- Колесникову спершу утримували у Мозирському прикордонному загоні, а згодом перевели у СІЗО.
- Наразі Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно.