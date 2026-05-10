Шквали вітру та гроза з градом накриють одну з областей України

11 травня погода зіпсується в одному з регіонів України. Там варто чекати на сильний вітер та опади.

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 11 травня. Гроза накриє Львівщину.

У якій області буде гроза і град?

За прогнозами синоптиків, на Львівщині очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці область накриє слабкий туман.

В другій половині дня в регіоні пройде невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Також в області вируватимуть грози, подекуди навіть випаде град.

Вітер розганятиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У другій половині дня місцями можливі шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 2 градусів морозу.

Вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 25 градусів тепла.

До слова, помірні дощі уночі слід очікувати південним і центральним областям. Вдень значні опади і грози накриють Закарпаття.

Яка погода буде в Україні у найближчий час?

До кінця цього та впродовж наступного тижня в Україні збережеться прохолодна й дощова погода через активну циклонічну діяльність над Атлантикою. Подекуди можливі грози та опади різної інтенсивності. Про це повідомив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, атмосферні фронти принесуть дощі у більшість регіонів. Температура повітря вночі становитиме 8 – 13 градусів, вдень – 15 – 20 градусів. Відчуття прохолоди посилюватиме північний вітер.

Синоптик також зазначив, що наступного тижня циклонічна активність збережеться, тому дощі продовжаться. Водночас іноді можливі короткі прояснення та сонячна погода.

Віталій Постригань пояснив, що погоду в Україні зараз формує циклон Anne, який приніс опади та зниження температури, особливо у західних областях. До цього теплу погоду забезпечував антициклон, який нині зміщується на південний схід.

За прогнозом синоптика, сильної спеки найближчим часом в Україні не очікується.