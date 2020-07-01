Коли в Києві знову послаблять карантин: ймовірна дата
Карантин у Києві можуть знову послабити вже 8 липня. Якщо поточна тенденція до захворюваності збережеться, обмеження зможуть переглянути.
Послаблення карантину у Києві: коли чекати
У Держспоживслужбі заявляють, що через тиждень Київ буде відповідати нормам МОЗ, заявив голова служби Олег Рубан, пише "РБК-Україна".
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За його словами, ті показники, які наразі фіксуються у столиці, не пов'язані з різким стрибком захворюваності чи окремими спалахами.
Загалом ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики коронавірусу і виявленням більшої кількості контактних осіб,
– заявив Рубан.
Та додав, що кількість людей, яких щодня госпіталізовують, також стабільна – від 5 до 25 хворих.
При збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до ослаблення карантину до 8 липня.
Якщо тенденція збережеться, то на наступній комісії ТЕБ та НС може бути (рішення про послаблення карантину – 24 канал), якраз через тиждень, в середу (8 липня – 24 канал),
– прогнозує голова служби.
До слова, 1 липня у Києві посилили карантин.
Нові обмеження у столиці
- обмежили час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22.00;
- натомість проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру дозволене з 22.00.
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Коронавірус у Києві: основне
- Станом на 1 липня у місті підтвердили 5 138 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу – 101 новий випадок.
- У лікарнях столиці перебувають 274 хворих на коронавірус.
- Лікарні першої хвилі розраховані майже на 900 ліжок. Наразі вони заповнені на 31%.