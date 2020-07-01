Карантин у Києві можуть знову послабити вже 8 липня. Якщо поточна тенденція до захворюваності збережеться, обмеження зможуть переглянути.

Послаблення карантину у Києві: коли чекати

У Держспоживслужбі заявляють, що через тиждень Київ буде відповідати нормам МОЗ, заявив голова служби Олег Рубан, пише "РБК-Україна".

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За його словами, ті показники, які наразі фіксуються у столиці, не пов'язані з різким стрибком захворюваності чи окремими спалахами.

Загалом ситуація стабільна. Статистика пов'язана з покращенням діагностики коронавірусу і виявленням більшої кількості контактних осіб,

– заявив Рубан.

Та додав, що кількість людей, яких щодня госпіталізовують, також стабільна – від 5 до 25 хворих.

При збереженні поточної динаміки тестування Київ може бути готовий до ослаблення карантину до 8 липня.

Якщо тенденція збережеться, то на наступній комісії ТЕБ та НС може бути (рішення про послаблення карантину – 24 канал), якраз через тиждень, в середу (8 липня – 24 канал),

– прогнозує голова служби.

До слова, 1 липня у Києві посилили карантин.

Нові обмеження у столиці

обмежили час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22.00;

натомість проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру дозволене з 22.00.

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