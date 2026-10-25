Коли можуть початися реальні мирні переговори про завершення війни

Мирні перемовини реалістичні тоді, коли друге він буде вважати набагато більш близьким ніж перше. Не коли друге буде об'єктивно ближче. Це вже так. А коли у Путіна в голові буде саме таке сприйняття. Про це пише Юрій Богданов.
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Враховуючи що Путін значною мірою живе у вигаданому світі доповідей і зламаного механізму зворотнього звʼязку реальність і його сприйняття давно і далеко розійшлися.
Дональд Трамп і фальшиві доповіді з фронту за цей рік зробили все можливе, щоб Путін знову повірив у перше. А Сили оборони і Україна в цілому – щоб у друге.
Тому у ніякі результативні перемовини у листопаді і ніякий мир взимку причин вірити особливих немає. Тільки якщо ми не знаємо чогось про ступень відчаю росіян і Путіна особисто.
Бо в Путіна в голові скоріше спроба ескалації проти Європи і мрії нас усіх "заморозити", а не мир.
Бо жити в світі ілюзій диктатору простіше і приємніше.
А щодо реалістичних умов миру – вони лишаються стабільними. Імплементувати можна лише заморозку по лінії фронту, і то при наявності незалежного контролю. Який США забезпечити не можуть, наприклад, бо в них лапки. Бонусом до заморозки можуть йти окремі пункти, які відносно нескладно імплементувати. Наприклад, як гарантія, відновлення експорту російського газу через територію України. Але і це наразі не на столі.
Люди, які продають вам шось інше - просто торгують вашими емоціями. Бо складні формули неможливо імплементувати при поточному рівні недовіри сторін одна до одної і відсутності того, хто може складні домовленості прогарантувати і змусити виконати.
Такі от справи.
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