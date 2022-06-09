Коли очі горять: прості українські герої йдуть на війну

Ми робимо це неправильно. Немає ані плацу, ані трибуни, ані майорящіх прапорів. Нема промови місцевого депутата "Патріотченка", танцю дитячого ансамблю "Барвінок" і натовпу рідних.

Все "не так"

Ніхто не пишається "синачкой", ніхто не клянеться дочекатись, ніхто не підіймає повище "дитинча".

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Наш стрій рекрутів стоїть як вміє – з неправильною поставою, ліктями в різні боки, а сині жіночі кросівочки взагалі можуть вбити бувалого сержанта одним виглядом.

Ті, що тримають стрій / фото автора

Але це щиро

В польових умовах. І більша частина не приймавших досі Присяги на вірність Українському Народові – вже була під вогнем. Просто нарешті дійшли руки.

І попри весь показний скепсис, їх голоси починають тремтіти, горло – перехоплювати, а очі – наповнюватись внутрішнім вогнем. Тому що одна справа – приймати Присягу як протокольний захід. Інших – "присягати ніколи не зрадити українському народові", коли небо палає, а ворог топче рідну землю.

Військової вдачі, побратими та посестри. Передові підрозділі 48-го окремого стрілецького батальйону вже знову на фронті.