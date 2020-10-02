У Раді нацбезпеки й оборони планують розпочати облік українських користувачів соціальної мережі "ВКонтакте" через півроку. За цей час саме мають затвердити стратегію кібербезпеки України й стратегію інформаційної безпеки.

Такий облік користувачів мають обговорити межах стратегії кібербезпеки, розповіли в РНБО у відповідь на запит "Суспільного".

До слова Українських користувачів "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції: реакція соцмережі

Питання створення системи обліку українських користувачів соцмережі "ВКонтакте" й інших соцмереж, що перебувають під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в межах реалізації згаданих стратегій,

– зазначили в Ради нацбезпеки й оборони.

Там вкотре наголосили, що доступ до російських соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, а відтак потребує зусиль щодо нейтралізації.

"Російська соцмережа "ВКонтакте", яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів гібридної війни, тому користування її ресурсами в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації", – заявили в РНБО.

Коротко про проблему з "ВКонтакте":