Сім’ям жертв авіакатастрофи Ан-26 Кабмін має почати виплачувати компенсації вже наступного тижня. Родичі загиблих повинні отримати понад 1,5 мільйона гривень. Вищезазначений літак із курсантами та офіцерами на борту розбився біля Чугуєва на Харківщині 25 вересня.

Виплата компенсацій сім’ям жертв катастрофи Ан-26: коли почнуть

Про це у фейсбуці повідомив віцепрем’єр, голова урядової комісії з розслідування трагедії Олег Уруський. За його словами, вони продовжують свою роботу.

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Уруський зауважив, що Міністерство оборони має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Далі матеріали передадуть до військових комісаріатів.

Крім того, орієнтовно після 15 жовтня у уряді очікують розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.

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Катастрофа Ан-26: основне про компенсацію сім’ям жертв

Наприкінці вересня Міністерство оборони пообіцяли виплатити по 1,57 мільйона гривень як одноразову допомогу членам сімей загиблих військових.

Виплати гарантує закон про соціальний захист військовослужбовців і їхніх сімей.

Гроші на це відомство планує взяти зі своїх фондів.

​Загалом Міноборони зарезервувало з цією метою 40 мільйонів 989 тисяч гривень.

У міністерстві розповіли, що всі гроші перерахують у військові комісаріати за місцями проживання родичів. Коли рішення про виплати затвердять, то військкомати невідкладно перерахують їх родичам жертв.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив з'ясувати, чи було застраховано екіпаж, а також чи передбачено виплати з Фонду соцстрахування у разі нещасних випадків для військовослужбовців.

Усі деталі падіння військового літака біля Чугуєва читайте за цим посиланням.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу