Коли Україна повноцінно вийде з кризи: прогноз МВФ
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що для відновлення української економіки після кризи піде не один рік. Загалом це може затягнутися до 2023, а то й 2024 року.
Прогнозом МВФ щодо відновлення України від наслідків економічної кризи поділилося видання Bloomberg.
До слова МВФ оприлюднив меморандум з Україною: які зобов'язання бере на себе уряд – документ
Темп економічного зростання буде збільшуватися поступово упродовж наступних років до приблизно 4%. Ще більше він збільшиться, якщо Україна досягне подальшого прогресу в імплементації структурних реформ,
– зазначає Валютний фонд.
Відтак з такими темпами українська економіка зможе досягти докризового рівня лише у 2023 – 2024 роках. Водночас МВФ зазначив, що ризики коронавірусу зберігаються досі, а уряд України має обмежений фіскальний простір.
Водночас у своєму прогнозі Міжнародний валютний фонд уже врахував, що Україна отримає гроші від самого Фонду, Світового банку і Європейського Союзу.
Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів:
- Міжнародний валютний фонд – 5,5 мільярда доларів, з яких 2,1 мільярда вже надійшли;
- Світовий банк – 1 мільярд доларів;
- Євросоюз – 1,2 мільярда доларів, з яких 500 мільйонів вже надійшли.