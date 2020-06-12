Міжнародний валютний фонд прогнозує, що для відновлення української економіки після кризи піде не один рік. Загалом це може затягнутися до 2023, а то й 2024 року.

Прогнозом МВФ щодо відновлення України від наслідків економічної кризи поділилося видання Bloomberg.

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Темп економічного зростання буде збільшуватися поступово упродовж наступних років до приблизно 4%. Ще більше він збільшиться, якщо Україна досягне подальшого прогресу в імплементації структурних реформ,

– зазначає Валютний фонд.

Відтак з такими темпами українська економіка зможе досягти докризового рівня лише у 2023 – 2024 роках. Водночас МВФ зазначив, що ризики коронавірусу зберігаються досі, а уряд України має обмежений фіскальний простір.

Водночас у своєму прогнозі Міжнародний валютний фонд уже врахував, що Україна отримає гроші від самого Фонду, Світового банку і Європейського Союзу.

Яку допомогу Україна отримає від західних партнерів: