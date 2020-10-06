Угоду про спільний авіапростір Україна та ЄС підпишуть на початку 2021, – Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що є перспектива підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом. Президент очікує, що це трапиться на початку 2021 року.
Перспективу підписання домовленості про єдиний авіапростір з Євросоюзом Володимир Зеленський прокоментував на Саміті Україна – ЄС, повідомляє 24 канал.
Дізнайтеся більше Зеленський виступив на Саміті Україна – ЄС: основні тези
Щодо вільного авіаційного простору, запевнили мене колеги, що на початку наступного (2021 – 24 канал) року ми нарешті це зробимо,
– зазначив президент.
Крім цього, Зеленський заявив, що безвізовому режиму з Європейським союзом нічого не загрожує. Адже Україна відповідає усім вимогам щодо його збереження.
До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з комісаром Європейської комісії з питань транспорту Адіною Валеан у рамках 22-го саміту Україна-ЄС заявив, що Україна готова підписати Угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом найближчим часом.
Володимир Зеленський і Шарль Мішель на саміті Україна – ЄС: дивіться відео