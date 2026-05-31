Ексспівробітник СБУ пояснив, чому активна фаза війни може закінчитись цього року

Президент Володимир Зеленський вже говорив під час зустрічі з нардепами, що гаряча фаза війни в Україні може завершитися вже цього року. Вже зараз видно, як Сили оборони можуть змусити росіян зупинитися.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Сили оборони отримали змогу значно активніше працювати проти логістики ворога. В перспективі це дійсно може вплинути на здатність росіян вести бойові дії.

Україна атакує важливу для росіян ділянку

За словами Ступака, упродовж останніх 1,5 – 2 місяців значно почастішали удари дронами по найважливішій для росіян логістичній трасі на Півдні Україні. Йдеться про дорогу, яка йде з Ростова до Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та до Криму.

Ця траса перебуває під постійним ураженням дронів. Раніше йшлося про поодинокі атаки. Гадаю, ми можемо масштабувати такі удари щонайменше в 2 – 3 рази. За різними даними, минулого тижня на цій трасі вибили близько сотні одиниць техніки,

– зауважив Ступак.

Якщо такі удари дронами будуть регулярними, то угруповання окупантів на території Херсонської, Запорізької та півдня Донецької областей матиме проблеми з постачанням ресурсів. Це вплине як на можливість проводити наступальні дії, так і на моральний стан.

Зверніть увагу! Військові Третього армійського корпусу б'ють по логістичних маршрутах росіян на тимчасово окупованій Луганщині. Важливо, що Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка тепер перебувають під дроновим контролем Сил оборони. Нещодавно українські безпілотники дісталися аж до КПП "Ізварине", що на кордоні з Росією.

Як такі атаки впливають на фронт?

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що ворог вже скаржиться на нестачу дизеля та бензину для генераторів. Це вже свідчить, що Сили оборони ефективно працюють по логістиці ворога. Важливо продовжити такі удари.

Важливо посилювати такі удари. Це активно вплине на фронт. Без логістики ворог не проведе штурмові дії. Навіть оборонятися не зможе. Вже зараз вони менше проводять штурмів, ніж ще пів року тому. Вони свої "великі наступи" не витягують,

– зауважив військовий.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія втрачає близько 30 – 35 тисяч особового складу кожного місяця. Все це поступово наближає ворога до серйозної кадрової кризи.