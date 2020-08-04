Київський фунікулер закрили через ремонтні роботи. Відновити свою роботу він має вже 21 серпня.

Ремонт є щорічним, і проводиться саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік – до 2 тисяч користувачів на день. Про це повідомив КП "Київпастранс" на своїй фейсбук-сторінці.

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В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4 тисячі пасажирів.

Що відремонтують