Коли запрацює фунікулер у Києві: відома дата
Київський фунікулер закрили через ремонтні роботи. Відновити свою роботу він має вже 21 серпня.
Ремонт є щорічним, і проводиться саме влітку, бо на липень-серпень припадає найменший пасажиропотік – до 2 тисяч користувачів на день. Про це повідомив КП "Київпастранс" на своїй фейсбук-сторінці.
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В інші сезони в середньому щодня фунікулером користуються 4 тисячі пасажирів.
Що відремонтують
- машинний, компресорний та тиристорний зали.
- замінять шпали;
- оновлять контактну мережу;
- у вагонах підйомника замінять колеса та обшивку;
- проведуть повний огляд обладнання.