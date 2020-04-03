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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли чекати пік епідемії COVID-19 у Києві: припущення чиновника

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      Коронавірус в Україні / Getty Images

      Станом на 3 квітня на коронавірус захворіли 942 людини, однак епідемія не йде на спад. Київська область очікує пік епідемії COVID-19 у 20-х числах квітня.

      На Київщині продовжують готуватися до сплеску епідемії, заявив очільник Київської ОДА Василь Володін під час брифінгу.

      Важливо До лікарні через КПП: у Броварах запровадили унікальну систему протидії коронавірусу

      Він додав, що до кінця квітня до медичних установ Київської області надійде додатково ще 46 апаратів штучної вентиляції легенів. Загалом у медустановах на Київщині є 204 апаратів ШВЛ.

      За попередніми оцінками медиків можна допустити, що пік захворювання коронавірусів у нас може наступити орієнтовно до 20-х чисел квітня,
      – сказав Володін.

      Очільник Київської ОДА розповів, що для обсервації українців, які повернулися з-за кордону, передбачили 6 об'єктів на 860 місць, в них створюються необхідні умови проживання.

      Володін підкреслив, що заборона на роботу ринків діятиме до поліпшення епідситуації, поки ж можуть працювати тільки оптові ринки.

      Коронавірус у Києві: головне

      • Станом на 3 квітня у столиці України на коронавірус захворіли 160 людей, ще 70 інфікованих – в області. У Києві, як і в інших областях країни, діє карантин. Його запровадив уряд 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС. 
      • У Києві розпочали тестувати на наявність коронавірусу всіх пацієнтів із запаленням легень. Загалом у столиці експрес-тести на COVID-19 пройшли 1900 людей.

      Які обмеження діють в Україні в умовах карантину
      Які обмеження діють в Україні в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Тести Верховна Рада Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я
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