Коли проведуть перепис населення та чому українців не рахували 18 років
Востаннє перепис населення проводили 18 років тому. Хоча перерахувати українців мали 2011 року. Тепер кабмін доручив Держстату провести перепис наступного року.
З опитувальним листком на вісім сторінок або з гаджетом вже в грудні цього року прийдуть до мешканців Оболонського району столиці та Бородянського Київської області. На цих районах тестуватимуть механізм пробного перепису населення.
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10 днів озброєні планшетами, замість звичних застарілих тек, люди будуть ходити від хати до хати і проводити опитування. У анкеті є більше 15 питань – про освіту, місце роботи, джерело доходів і навіть плани переїжджати. На все виділять 3 мільярди гривень.
Взагалі-то в цивілізованих країнах перепис проводиться раз на 5 років, в менш цивілізованих – раз на 10 років,
– зазначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.
У незалежній Україні перший і поки що єдиний перепис провели майже 20 років тому – у 2001 році. Тоді нарахували 48,5 мільйонів. У 1989 році ще радянській Україні проживало майже 52 мільйони.
У яких роках проводили перепис населення
Нині, за даними держстату, українців уже трохи більше 42 мільйонів – це з окупованим Донбасом, але без анексованого Криму. А без тих, хто емігрував і виїхав на довготривалі заробітки за кордон – ще менше.
За нашими даними, добре буде, якщо перепис покаже, що без урахування окупованих територій Донбасу і Криму, на території України буде жити 35 мільйонів,
– сказав аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.
Перерахувати Українців планували ще 2011 року. Однак, посилаючись на брак коштів, тодішня влада його не провела, а перенесла на 2013 рік, потім на 2015, 2016 і зрештою на 2020. Проте, питання не лише в ціні. Напередодні будь-яких виборів проводити перепис – невигідно тим, хто при владі.
"Якщо результати перепису будуть меншими, ніж очікувано, то ті, хто критикує владу будуть говорити, що "злочинна влада довела людей до зубожіння", – заявив Ігар Тишкевич.
Проте перепис не робили політики і після перемоги. Хоча без розуміння того, скільки людей і де проживає у країні – неможливо планувати ані соціально-економічний розвиток, ані реформи.
Насамперед для проведення перепису потрібна політична воля. Якщо вона є, то вже й кошти знайдуться. Готовими мають бути і прості українці. Бо найбільшою проблемою попереднього перепису виявилось, що українці просто не відкривали двері.