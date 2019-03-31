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      Коли проведуть перепис населення та чому українців не рахували 18 років

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      Востаннє перепис населення проводили 18 років тому. Хоча перерахувати українців мали 2011 року. Тепер кабмін доручив Держстату провести перепис наступного року.

      З опитувальним листком на вісім сторінок або з гаджетом вже в грудні цього року прийдуть до мешканців Оболонського району столиці та Бородянського Київської області. На цих районах тестуватимуть механізм пробного перепису населення.

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      10 днів озброєні планшетами, замість звичних застарілих тек, люди будуть ходити від хати до хати і проводити опитування. У анкеті є більше 15 питань – про освіту, місце роботи, джерело доходів і навіть плани переїжджати. На все виділять 3 мільярди гривень.

      Взагалі-то в цивілізованих країнах перепис проводиться раз на 5 років, в менш цивілізованих – раз на 10 років,
      – зазначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

      У незалежній Україні перший і поки що єдиний перепис провели майже 20 років тому – у 2001 році. Тоді нарахували 48,5 мільйонів. У 1989 році ще радянській Україні проживало майже 52 мільйони.

      перепис населення громадяни заробітчани вибори
      У яких роках проводили перепис населення 

      Нині, за даними держстату, українців уже трохи більше 42 мільйонів – це з окупованим Донбасом, але без анексованого Криму. А без тих, хто емігрував і виїхав на довготривалі заробітки за кордон – ще менше.

      За нашими даними, добре буде, якщо перепис покаже, що без урахування окупованих територій Донбасу і Криму, на території України буде жити 35 мільйонів,
      – сказав аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

      Перерахувати Українців планували ще 2011 року. Однак, посилаючись на брак коштів, тодішня влада його не провела, а перенесла на 2013 рік, потім на 2015, 2016 і зрештою на 2020. Проте, питання не лише в ціні. Напередодні будь-яких виборів проводити перепис – невигідно тим, хто при владі.

      "Якщо результати перепису будуть меншими, ніж очікувано, то ті, хто критикує владу будуть говорити, що "злочинна влада довела людей до зубожіння", – заявив Ігар Тишкевич.

      Проте перепис не робили політики і після перемоги. Хоча без розуміння того, скільки людей і де проживає у країні – неможливо планувати ані соціально-економічний розвиток, ані реформи.

      Насамперед для проведення перепису потрібна політична воля. Якщо вона є, то вже й кошти знайдуться. Готовими мають бути і прості українці. Бо найбільшою проблемою попереднього перепису виявилось, що українці просто не відкривали двері.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Реформи Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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