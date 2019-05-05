Коли Росія може почати черговий "газовий шантаж"

Рукотворна газова криза з боку Росії існуватиме завжди, поки існує російська агресія проти України. Тому треба терміново вирішувати питання видобутку власного газу. Адже уже наступної зими Україну може чекати новий шантаж від агресивного сусіда.

Про це у коментарі 24 каналу сказала експерт "Інституту національної політики" Марина Багрова, коментуючи заяви голови "Нафтогазу" про високу ймовірність створення Росією нової газової кризи для України.

Читайте також: Нова ціна газу: чи чекати подешевшання з новим президентом

Ймовірність початку ініційованих Росією газових воєн є можливою взимку 2019-2020 років. Наприкінці 2019 року, після парламентських виборів і завершення формування нового Кабінету міністрів, Росія може почати черговий "газовий шантаж". Але вже нового політичного керівництва України. Водночас, це дуже зручний час року для шантажу з метою капітуляції національних економічних інтересів України,

– відзначила Багрова.

Незважаючи на це, зауважила вона, за термін у понад 5 років російської агресії, наші "газові керманичі" продовжують купувати для України газ з Росії, через реверс з території Словаччини. Щоправда, згідно з різними дослідженнями, Україна володіє значними запасами власного газу, здатними забезпечити газові потреби не тільки всієї України, але і експорт до країн Євросоюзу.

Тому, питання видобутку власного газу потрібно вирішувати в буквальному сенсі, вже сьогодні та прямо зараз. Видобуток власного газу – це стратегічне питання національної безпеки України, переконана експерт.

Чому Коболєв заговорив про нову газову кризу?На його думку Росія спробує створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було в 2009-му. Ця криза дасть змогу Росії "проштовхнути" власний інтерес. В України та Росії закінчується договір, і "Газпром" на перемовинах "займає позицію незрозумілу та тягне час", вважає Коболєв.