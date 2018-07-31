18:39
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Коли святкують Спаса 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий

6065 Читать новость на русском
Коли святкують Спас 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2018
Коли святкують Спас 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2018 / 24 Канал

У серпні українці святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. Із ними пов'язано безліч не тільки православних, а й істинно українських обрядів та традицій.

Дати, на які припадають ці свята, незмінні з року в рік. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, потім Яблучний Спас – 19 числа, а останнім – Горіховий Спас, який святкують 29 серпня.

Читайте також: Медовий Спас: що треба знати про це свято

Медовий (Маковий) Спас – 14 серпня 2018 

Медовий Спас припадає на 14 серпня (вівторок). Вважається, що Медовий Спас – це кінець літа і треба починати заготовки на зиму. Наші предки казали, що від Медового Спасу бджоли більше не несуть мед.

Медовий Спас ще називають Мокрим. В цей день прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом та маком. У цей день починається Успенський піст, який триває до 27 серпня. 

Коли святкують Спас 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2018
Медовий (Маковий) Спас – 14 серпня 2018

Яблучний Спас – 19 серпня 2018 

Яблучний Спас українці святкують 19 серпня, в неділю. Його ще називають Середній або Великий. У цей день святять яблука та інші фрукти, які до цього дня їсти неможна.

Існує повір’я, що в сам день Яблучного Спаса усі яблука мають особливі чудодійні властивості. Тому господині готують різні страви з яблуками, роблять заготовки на зиму.

Читайте також: Медовий Спас: що можна та не можна робити на Маковея

Коли святкують Спас 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2018
Яблучний Спас – 19 серпня 2018

Горіховий Спас – 29 серпня 2018 

Третій Спас – Горіховий. Відзначається 29 серпня, у середу. Це свято ще називають Полотняним Спасом і Хлібним Спасом. У ці дні завершуються жнива, тому перший хліб печуть із зерна нового врожаю, а потім його освячують та частують усю родину.

У цей день обов’язково потрібно піти до церкви, помолитися і освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом і хлібом. Із давніх-давен у народі також вважалося, що гілки горіха в цей день мають особливу силу.

Коли святкують Спас 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2018
Горіховий Спас – 29 серпня 2018

Теги: LifeStyle Новини України Традиції релігія Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Руслана продемонструвала унікальні тайни Карпат: неймовірної краси фото
8 вересня 2017 , 01:25
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Франція перемогла Румунію після помпезного відкриття Євро-2016, Де Хеа вляпався у секс-скандал
 11 червня 2016 , 07:30
Як зірковий англійський форвард ночував у лікарні з юним фанатом, хворим на рак
 11 лютого 2017 , 22:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук