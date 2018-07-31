Коли святкують Спаса 2018: Медовий, Яблучний і Горіховий

У серпні українці святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. Із ними пов'язано безліч не тільки православних, а й істинно українських обрядів та традицій.

Дати, на які припадають ці свята, незмінні з року в рік. Першим відзначають Медовий Спас – 14 серпня, потім Яблучний Спас – 19 числа, а останнім – Горіховий Спас, який святкують 29 серпня.

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Медовий (Маковий) Спас – 14 серпня 2018

Медовий Спас припадає на 14 серпня (вівторок). Вважається, що Медовий Спас – це кінець літа і треба починати заготовки на зиму. Наші предки казали, що від Медового Спасу бджоли більше не несуть мед.

Медовий Спас ще називають Мокрим. В цей день прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом та маком. У цей день починається Успенський піст, який триває до 27 серпня.



Медовий (Маковий) Спас – 14 серпня 2018

Яблучний Спас – 19 серпня 2018

Яблучний Спас українці святкують 19 серпня, в неділю. Його ще називають Середній або Великий. У цей день святять яблука та інші фрукти, які до цього дня їсти неможна.

Існує повір’я, що в сам день Яблучного Спаса усі яблука мають особливі чудодійні властивості. Тому господині готують різні страви з яблуками, роблять заготовки на зиму.

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Яблучний Спас – 19 серпня 2018

Горіховий Спас – 29 серпня 2018

Третій Спас – Горіховий. Відзначається 29 серпня, у середу. Це свято ще називають Полотняним Спасом і Хлібним Спасом. У ці дні завершуються жнива, тому перший хліб печуть із зерна нового врожаю, а потім його освячують та частують усю родину.

У цей день обов’язково потрібно піти до церкви, помолитися і освятити кошик з яблуками, виноградом, горіхами, медом і хлібом. Із давніх-давен у народі також вважалося, що гілки горіха в цей день мають особливу силу.



Горіховий Спас – 29 серпня 2018