Відомо, що ракети рухалися з Миколаївщини у бік Кременчука на Полтавщині. Попередньо, Росія запустила "Калібри" з Чорного моря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові ресурси.

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Кременчук атакують ракети: що відомо

О 2:43 Повітряні сили повідомили про рух ракет на Миколаївщині. Згодом військові повідомили, що вони пішли на Кременчук на Полтавщині.

Водночас моніторингові ресурси сповістили, що це, імовірно, "Калібри", запущені. з Чорного моря.

Вранці ВМС повідомляли, що в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм "Калібрів". Загальний залп становить до 6 ракет.

Попередньо, Росія атакувала Кременчук щонайбільше 4 ракетами. Відомо, що в місті працювала ППО. За останньою інформацією, зараз у Кременчуці чисто та загроза ракет минула.