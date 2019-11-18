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      Коли в Україні випаде сніг: прогноз

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      Коли в Україні та в Києві випаде сніг / pic2.me

      Наприкінці листопада в Україну прийде різке похолодання, ймовірні морози та перший сніг. Проте, справжня зима у Київі та інших містах почнеться лише з 12 грудня.

      Синоптик Леонід Горбань розповів журналістам 24 каналу, що значне похолодання розпочнеться 26 листопада. Тоді стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок, можливі дощі та мокрий сніг.

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      Проте, взимку температура постійно коливатиметься – теплі дні будуть змінювати морози. Так, на початку грудня прийде незначне потепління до +3+4 градусів. Воно затримається в регіонах на тиждень.

      Справжня зима зі снігом увірветься в Україну лише з 12 грудня. Температура повітря знизиться до -4-6 градусів і до 25 грудня впаде вже до -15 градусів. Проте, сам грудень цьогоріч буде вологим і теплішим, аніж у попередні роки.

      via GIPHY

       

      У Києві морози і невеликий сніг варто чекати з 9 грудня. Тоді стовпчики термометрів покажуть -4-7 градусів. Зимова погода буде радувати жителів столиці щонайменше до кінця 2019 року. Проте, затяжних снігопадів Горбань не прогнозує.

      З 7 по 12 грудня сніг випаде в усі хрегіонах України. Найшвидше засніжить у Чернігові, Сумах, Луцьку та Львові. Трішки пізніше морози дійдуть і до Вінниці, Одеси та Миколаєва.

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      Січень і лютий 2020 року будуть ще холодніші. Україну остаточно засипле снігом і вріжуть 20-ти градусні морози.

      Чекайте рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Практично вся зима буде дуже сніжною,
      – наголосив Горбань.

      Водночас в Укргідрометцентрі попереджають – морози та снігопади взимку 2019-2020 року будуть найсильнішими за останні 30 років.

      Де в Україні випав перший сніг у 2019 році?Перший сніг цьогоріч випав найшвидше за останні 11 років. Він засипав високогір'я українських Карпатах ще 18 вересня. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської області. 

      Київ першим снігом замело 31 жовтня, адже температура повітря опустилась до -2 градусів. Проте, похолодання було недовгим і жителі столиці не змогли насалодитись зимовою погодою.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Новини Києва
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