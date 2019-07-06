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      Коли в Україні запустять електронну митницю

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      Нефьодов назвав терміни запуску електронної митниці
      Нефьодов назвав терміни запуску електронної митниці / фото з Facebook

      Вже сьогодні є люди, які займатимуться створенням електронної митниці. Поки немає офіційних призначень, але вже через рік вона може почати працювати.

      Нам знадобився приблизно рік для того, щоб побудувати і розгорнути систему державних закупівель ProZorro. Трохи менше часу пішло на створення системи для приватизації та розподілу ліцензій ProZorro-продажі,
      – заявив новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов, відповідаючи на питання Президента України Володимира Зеленського у Львові.

      Читайте також: Максима Нефьодова призначили головою митної служби: що про нього відомо

      На думку Нефьодова, термін в один рік є цілком реальним та достатнім і для створення системи електронної митниці.

      Для цього є фінансування, яке забезпечують і іноземні партнери. Йдеться про те, про що ми домовлялися в Торонто. Для цього є велика кількість українських фахівців, які можуть над цим працювати,
      – запевнив головний митник.

      Які функції виконуватиме електронна митниця?

      Електронна митниця створюватиме можливості для підвищення якості митного регулювання та вдосконалення митного адміністрування.

      Е-митниця – це оформлення всіх митних декларацій в автоматичному режимі, без прямого контакту з інспектором митниці. Електронну митницю називають основою електронного урядування та однією з найважливіших кроків для подолання корупції в митних органах. 

      Що відомо про Максима Нефьодова?Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.

      До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity.

      Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

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      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба ProZorro
      Джерело: 24 канал
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