Коли в Україні запустять електронну митницю

Вже сьогодні є люди, які займатимуться створенням електронної митниці. Поки немає офіційних призначень, але вже через рік вона може почати працювати.

Нам знадобився приблизно рік для того, щоб побудувати і розгорнути систему державних закупівель ProZorro. Трохи менше часу пішло на створення системи для приватизації та розподілу ліцензій ProZorro-продажі,

– заявив новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов, відповідаючи на питання Президента України Володимира Зеленського у Львові.

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На думку Нефьодова, термін в один рік є цілком реальним та достатнім і для створення системи електронної митниці.

Для цього є фінансування, яке забезпечують і іноземні партнери. Йдеться про те, про що ми домовлялися в Торонто. Для цього є велика кількість українських фахівців, які можуть над цим працювати,

– запевнив головний митник.

Які функції виконуватиме електронна митниця?

Електронна митниця створюватиме можливості для підвищення якості митного регулювання та вдосконалення митного адміністрування.

Е-митниця – це оформлення всіх митних декларацій в автоматичному режимі, без прямого контакту з інспектором митниці. Електронну митницю називають основою електронного урядування та однією з найважливіших кроків для подолання корупції в митних органах.

Що відомо про Максима Нефьодова?Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.



До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity.



Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".