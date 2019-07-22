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      Коли закінчиться пік популярності Зеленського: думка політолога

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      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / 24 канал

      Пік популярності Володимира Зеленського та "Слуги народу" може завершитися на початку осені, коли почнеться опалювальний сезон.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив політолог Володимир Фесенко.

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      "За досвідом, медовий місяць триває приблизно три місяці. От я думаю, що влітку він закінчиться", – сказав Фесенко.

      Як медовий місяць, як от пік популярності. А потім починаєтсья охолодження. От якраз на початку осені,
      – спрогнозував політолог. 

      За його словами ключовим моментом стане опалювальний сезон. "І МВФ, тарифна проблема, і тут ще можлива дискусія навколо ринку землі сільськогосподарської", – додав Фесенко.

      Відео марафону про вибори на 24 каналі:

      вибори до вру результат

      Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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