Коли закінчиться пік популярності Зеленського: думка політолога

Пік популярності Володимира Зеленського та "Слуги народу" може завершитися на початку осені, коли почнеться опалювальний сезон.

Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив політолог Володимир Фесенко.

Читайте також: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

"За досвідом, медовий місяць триває приблизно три місяці. От я думаю, що влітку він закінчиться", – сказав Фесенко.

Як медовий місяць, як от пік популярності. А потім починаєтсья охолодження. От якраз на початку осені,

– спрогнозував політолог.

За його словами ключовим моментом стане опалювальний сезон. "І МВФ, тарифна проблема, і тут ще можлива дискусія навколо ринку землі сільськогосподарської", – додав Фесенко.

Відео марафону про вибори на 24 каналі:

Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу