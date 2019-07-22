Коли закінчиться пік популярності Зеленського: думка політолога
Пік популярності Володимира Зеленського та "Слуги народу" може завершитися на початку осені, коли почнеться опалювальний сезон.
Про це в прямому ефірі 24 каналу зазначив політолог Володимир Фесенко.
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"За досвідом, медовий місяць триває приблизно три місяці. От я думаю, що влітку він закінчиться", – сказав Фесенко.
Як медовий місяць, як от пік популярності. А потім починаєтсья охолодження. От якраз на початку осені,
– спрогнозував політолог.
За його словами ключовим моментом стане опалювальний сезон. "І МВФ, тарифна проблема, і тут ще можлива дискусія навколо ринку землі сільськогосподарської", – додав Фесенко.
Відео марафону про вибори на 24 каналі:
Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу